Detuvieron a Greta Thunberg en Londres en una marcha en apoyo a militantes pro Palestina

La activista sueca fue arrestada mientras sostenía un cartel en respaldo a integrantes del grupo Acción Palestina. Tras unas horas, recuperó la libertad bajo fianza.

Greta Thunberg fue liberada tras ser detenida.

La activista sueca Greta Thunberg fue detenida en Londres durante una marcha en apoyo hacia militantes pro Palestina, en el marco de un respaldo a integrantes del grupo Acción Palestina que permanecen prisioneros preventivamente mientras realizan una huelga de hambre. Tras una horas, finalmente fue liberada.

En su cuenta de la red social X, el movimiento Prisoners of Palestine había confirmado la detención de la joven de 22 años. "Greta Thunberg fue arrestada bajo la Ley Antiterrorista por sostener un cartel que decía: 'Apoyo a los presos de Acción Palestina. Me opongo al genocidio'. Fue detenida durante la acción de Prisioneros por Palestina en Aspen Insurance en Londres, aseguradora de la firma de armas israelí Elbit Systems", expresaron.

En tanto, tras unas horas, la organización marcó que la activista sueca fue liberada, aunque otras dos personas se encuentran detenidas: "Greta Thunberg fue liberada bajo fianza. Los dos simpatizantes que cerraron Aspen Insurance en solidaridad con los huelguistas de hambre permanecen detenidos en la estación de Bishopsgate".

Greta Thunberg.

La protesta fue realizada en apoyo a los miembros de Acción Palestina, de entre 20 y 31 años, que permanecen detenidos bajo prisión preventiva mientras se espera la resolución de la Justicia ya que fueron acusados de cometer delitos en representación del grupo.

Por su parte, la Policía de Londres reconoció haber arrestado a una "mujer de 22 años por exhibir un objeto (una pancarta) en apoyo a una organización prohibida (Palestine Action)".

En este marco, el grupo Defend Our Juries advirtió que más de 2.000 personas fueron arrestadas en el marco de las marchas en respaldo al grupo Palestino, en el contexto del conflicto en Medio Oriente.

