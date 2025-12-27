Una jubilada fue víctima de una estafa telefónica y le robaron una importante suma de dinero

Una mujer oriunda de Entre Ríos recibió el llamado de estafadores que se hicieron pasar por trabajadores del PAMI para darle un supuesto premio y comenzaron a pedirle datos personales para poder completar el trámite. Fue así que le sacaron una importante suma de dinero.
La jubilada identificada como Pepa Zucco brindó información como claves y cuentas bancarias y finalmente le robaron $800 mil, suma la cual correspondía a jubilación y aguinaldo. Cuando se dio cuenta que había entregado todos los datos, ya era tarde.
Las personas del otro lado del teléfono le prometían una computadora y le dijeron que estaba participando por ser jubilada. Fue de esa manera que lograron obtener sus datos bancarios para poder estafarla.
La mujer fue con su hija a la Comisaría N°1 de Chajarí a realizar la denuncia, aunque no tiene esperanzas de recuperarlo en el corto plazo.