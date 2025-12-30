30 de diciembre de 2025 Inicio
La oposición explotó contra el cierre de ANDIS: "Quieren esconder la mugre de las coimas debajo de la alfombra"

El peronismo y fuerzas provinciales cuestionaron el pase de las funciones al Ministerio de Salud y recordaron la investigación a su extitular Diego Spagnuolo por corrupción.

Por
Martín Menem

Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, y Germán Martínez, jefe del bloque de Unión por la Patria en la Cámara baja.

Télam

Diputados y dirigentes de distintos espacios de la oposición criticaron la decisión del gobierno de Javier Milei de desmantelar la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y consideraron que el objetivo es “esconder la mugre” de las coimas pagadas en el organismo “debajo de la alfombra”.

Javier Milei no tiene aumento de su sueldo como presidente desde diciembre de 2023.
Los audios del ex titular de ANDIS Diego Spagnuolo fueron el detonante de un escándalo que salpicó también a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, que es mencionada como artífice de un pedido de coimas equivalente al 3% de los contratos firmados con los laboratorios proveedores de medicamentos.

La reacción de la oposición al cierre de ANDIS

El jefe del bloque de Unión por la Patria en la Cámara de Diputados, Germán Martínez, aseguró que con la disolución de ANDIS el Poder Ejecutivo busca “borrar las huellas de las coimas” en dicho organismo, en el marco de “un plan de impunidad”.

“Quieren eliminar la ANDIS para borrar las huellas de las coimas en Discapacidad”, sostuvo el diputado santafesino en X (ex Twitter) y remarcó que la decisión no apunta a “una reestructuración administrativa”.

El ex titular de la comisión de Discapacidad de la Cámara de Diputados, Daniel Arroyo, sostuvo el cierre de ANDIS “desoye años de lucha” y lo consideró un “retroceso grave”.

"Disolver la ANDIS es un retroceso grave. La discapacidad no es solo un tema sanitario. Requiere una mirada integral y social, que incluye educación, trabajo y transporte", expresó el ex ministro de Desarrollo Social de Alberto Fernández.

“Este cambio vulnera la Convención Internacional y desoye años de lucha. No volvamos al modelo médico”, reclamó Arroyo a través de X.

El diputado de Unión por la Patria Itai Hagman esgrimió que “despúes de los audios de Spagnuolo, el 3%, los 700 mil dólares de Calvete, Kovalivker y toda lo corrupción totalmente expuesta quieren esconder la mugre debajo de alfombra cerrando la ANDIS".

“No van a poder porque ESTÁN HASTA LAS MANOS. Nunca se va borrar la inmoralidad de robarle a las personas con discapacidad después de haber realizado un ajuste sin precedentes en las pensiones y prestaciones”, escribió el economista del Frente Patria Grande en X.

El diputado de Provincias Unidas Esteban Paulón consideró que el desmantelamiento de ANDIS implica un “intento de encubrir la corrupción del “3%” para la alta coimera”, en alusión a Karina Milei.

También resaltó que con la maniobra buscan “sacar de la conversación pública a un organismo que el mileísmo convirtió en sinónimo de choreo”.

El legislador del Partido Socialista acusó al Gobierno de pretender “dilatar el cumplimiento" de la ley de Emergencia en Discapacidad, que se encuentra vigente, y de “sumarle caja” al ministro de Salud, Mario Lugones.

Lo de Milei con el colectivo de discapacidad ya no es para análisis político, ¡es para diván! Una obsesión tremenda”, consideró el santafesino en X.

El diputado de Provincias Unidas Pablo Juliano cargó contra el Gobierno por la decisión y le exigió que aplique “la Ley de Emergencia en Discapacidad aprobada por el Congreso en cinco oportunidades”.

Además el radical bonaerense le reclamó que diera “explicaciones sobre el famoso 3% que iba a bolsillos de funcionarios y no a personas con discapacidad”.

El diputado de Unión por la Patria Juan Marino afirmó que el anuncio sobre ANDIS no es un mero “cambio de nombre ni una reorganización administrativa”, sino un liso y llano “desmantelamiento”.

En vez de desmantelar la red de corrupción de Karina y los Menem, desmantelan el organismo que tiene que garantizar las políticas en defensa de los derechos de las personas con discapacidad”, protestó.

Marino consideró que “es una revancha contra el rechazo de la Cámara de Diputados a derogar la Ley de Emergencia en el Presupuesto 2026” y por eso “eliminan el organismo que tiene que aplicar la ley”.

“Es un retroceso al modelo médico, vulnerando el modelo social conquistado con décadas de lucha”, advirtió el legislador en X.

Su compañera de bancada Sabrina Selva alertó que “no solo se quedan con la plata de los medicamentos de las personas con discapacidad (3%), incumplen la ley de emergencia, reducen drásticamente las pensiones y no dan explicaciones, sino que ahora directamente disuelven la ANDIS”.

“Cada decisión política de este gobierno apunta a seguir ajustando a los sectores que peor la están pasando. Una crueldad y un cinismo sin precedentes”, arremetió la diputada de Unión por la Patria cercana a Sergio Massa.

