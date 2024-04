Embajador de Israel: "No vemos una amenaza directa en Argentina"

El embajador de Israel en Argentina, Eyal Sela, aseguró en C5N que no hay una amenaza directa de un acto terrorista en el territorio argentino , luego del ataque que recibió su país de parte de Irán y el posterior apoyo "inclaudicable" del Gobierno de Javier Milei al estado israelí.

"Estamos trabajando en normalidad y tomando las medidas necesarias para nuestra seguridad ante un conflicto que ocurre lejos de acá ", advirtió el diplomático en diálogo con No la ven y aclaró que "vamos a seguir apoyando a Argentina, trabajando con empresas israelíes para aportar soluciones y apoyar a todos".

En tal sentido, tras el respaldo del mandatario argentino al Gobierno de Isaac Herzog, Sela desestimó que el territorio argentino sea un foco posible de atentados: "Los terroristas buscan cualquier momento, no importa una declaración de un lado u otro (...) Sólo les importa llevar su odio hacia nosotros. Para Irán su odio principal es contra su gente, mujeres, comunidad LGBT. Igualmente, sí hay que tener cuidado, pero no vemos una amenaza directa en Argentina".

Logramos interceptar el ataque de Irán con la ayuda de EEUU, Inglaterra y Francia Logramos interceptar el ataque de Irán con la ayuda de EEUU, Inglaterra y Francia

"No tenemos ningún conflicto, no estamos cerca, no hay algún debate territorial y hay muchísima distancia que nos separa. Cuando llegó al Gobierno, en 1979, el Gobierno islámico llama a borrar del mapa a Israel. Lo está intentando vía sus aliados como Hezbollah y Hamás, entre otros", detalló Sela sobre la causa del ataque iraní con 60 toneladas de explosivos a través de drones.

"Es una decisión de Argentina"

El presidente Javier Milei anunció que trasladará la Embajada de Argentina en Israel desde Tel Aviv a Jerusalén. Una decisión que recibió cuestionamientos ante la escalada de violencia en Medio Oriente. Al ser consultado por esta situación, el embajador de Israel en la Argentina, Eyal Sela, expuso su visión: "Estamos esperando las decisiones que tomará este Gobierno. Es una decisión de Argentina. Para nosotros, claro que Jerusalén es la capital de Israel, todos los presidentes que visitaron Israel como Milei y Alberto Fernández, saben que Jerusalén es la capital de Israel. Vamos a trabajar con todos los países para que tomen este tipo de decisiones".