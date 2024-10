Elecciones en Estados Unidos: Joe Biden votó anticipadamente en Delaware

Cerca de 43 millones de estadounidenses ya votaron por anticipado, al igual que el presidente estadounidense, cuando faltan ocho días para los comicios en el país norteamericano.

En tanto, con respecto a las encuestas, el diario The New York Times indicó que Harris cuenta con una intención de voto del 49%, mientras que Trump reúne un 48%, por lo que podría haber un empate. En algunos estados la diferencia es mayor e incluso invertida: mientras que en Minnesota, New Hampshire y Virginia, Harris lleva una ventaja de 6 puntos, en Texas, Florida y Ohio, Trump se impone con un porcentaje similar.

Por su parte, la cadena CNN publicó otro sondeo, realizado por la empresa SSRS, donde se consultó a unos 1.704 votantes. En este caso, también se reflejó un empate pero con un 47%. También recordaron que en las anteriores elecciones donde el republicano se presentó, se imponía por varios puntos en los sondeos, situación que esta vez no se repite.