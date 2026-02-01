1 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

El Papa León XIV pide una "tregua olímpica" rumbo a los juegos de Invierno Milán-Cortina 2026

El sumo pontífice condenó los ataques a civiles en conflictos armados e instó a bajar tensiones entre Estados Unidos y Cuba. "La guerra no puede justificar la muerte de inocentes", sostuvo.

Por
El Papa León XIV pide paz

El Papa León XIV pide paz, tregua y respeto a la vida antes de los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina 2026. 

EFE

Desde el Vaticano, el Papa León XIV aprovechó el rezo del Ángelus del domingo para hacer un llamado a la paz entre tanto conflicto bélico y condenó los ataques a civiles en conflictos armados. Calificó esta realidad como una "injusticia intolerable" y sostuvo que "la guerra no puede justificar la muerte de inocentes".

El papa León XIV, crítico hacia la Inteligencia Artificial.
Te puede interesar:

El papa León XIV advirtió sobre los riesgos de la IA y pidió guiar la revolución digital

En el marco del "Día Nacional en Memoria de las Víctimas Civiles de Guerras y Conflictos en el Mundo" que se lleva a cabo en Italia, el sumo pontífice expresó su preocupación por el conflicto que viene en ascenso entre Washington y La Habana e instó a los fieles reunidos en la Plaza de San Pedro a reflexionar sobre los ataques contra la población no combatiente que "violan abiertamente la moral y la ley".

En ese sentido, el Papa estadounidense hizo un llamado a la paz mundial y pidió una "tregua olímpica" de cara a la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026 que comenzarán el próximo viernes. El líder espiritual fue contundente al invitar al diálogo entre los gobiernos y dijo que "estos grandes eventos deportivos constituyen un fuerte mensaje de fraternidad y reavivan la esperanza de un mundo en paz".

A su vez, el Papa se mostró preocupado por el "aumento de las tensiones entre Cuba y los Estados Unidos" y la crisis diplomática en el continente americano, luego de que la administración liderada por Donald Trump lanzara amenazas contra la isla tras la captura del expresidente Nicolás Maduro en Venezuela. León XIV le pidió a las autoridades políticas que promuevan un "diálogo sincero y eficaz" para evitar nuevos episodios de violencia y el dolor de los civiles cubanos.

Por último, ofreció también unas palabras para las víctimas de las catástrofes naturales más recientes, como el deslizamiento de tierra en una mina en Kivu del Norte en República Democrática del Congo y las tormentas que azotaron el sur de Italia y Portugal, dejando consecuencias fatales, daños estructurales masivos y evacuaciones a gran escala.

Los Juegos Olímpicos de invierno Milán-Cortina 2026 se desarrollarán del 6 al 22 de febrero en Italia. En ese sentido, el Papa León XIV recordó la antigua tradición de la "tregua olímpica" que acompaña la realización de los juegos: "Espero que todos aquellos que tienen la paz entre los pueblos en el corazón y que ocupan cargos de autoridad sepan realizar, en esta ocasión, gestos concretos de distensión y diálogo".

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Donald Trump no descartó la salida militar para las tensiones crecientes con Irán.

Donald Trump aseguró que está "hablando" con el régimen de Irán: "Veremos qué pasa"

La diplomática Laura Dogu arribó este sábado a Caracas procedente de Estados Unidos. 

Estados Unidos envió una delegación diplomática a Venezuela y apunta a reabrir su embajada

La UE sancionó además a 15 funcionarios iraníes. 

La Unión Europea designó a la Guardia Revolucionaria de Irán como organización terrorista

Una de las protestas en Groenlandia.

La importancia del factor ambiental en la pelea por Groenlandia

Machado durante un acto en Venezuela.

Corina Machado aseguró que la amnistía en Venezuela "es un camino irreversible hacia la democracia"

Los centros de detención del ICE por dentro. 

Estados Unidos comprará 20 bodegas para convertirlas en megacárceles de inmigrantes

Rating Cero

Flor Vigna lanzó La vara está baja y confesó que se la dedicó a Luciano Castro

Flor Vigna le respondió a los haters por su canción dedicada a Luciano Castro: "Lo usé a mi favor"

La relación de Arquette con la lucha libre no es nueva.

La impresionante transformación física de David Arquette en su regreso a Scream 7 a los 54 años

En la segunda temporada, el alcalde Wilson Fisk aplasta la ciudad de Nueva York mientras persigue al enemigo público número uno, el justiciero de Hells Kitchen conocido como Daredevil.
play

Marvel apostó por un superhéroe particular y presentó el tráiler de la nueva temporada: quién es

Lady Gaga, Justin Bieber y Sabrina Carpenter, algunos de los artistas que cantarán en vivo

Se entregan los Premios Grammy 2026: quiénes son los nominados y cómo ver la gala en vivo

Un 26de enero de 1996 La Sole cantó por primera vez en el Cosquín, con apenas 15años.

La Sole celebró los 30 años en Cosquín y emocionó a todos: cantó bajo la lluvia con un bebé en brazos

Vicente Viloni, entre la depresión y el alcohol: el alarmante mensaje del ídolo de 100% Lucha

Vicente Viloni, entre la depresión y el alcohol: el alarmante mensaje del ídolo de "100% Lucha"

últimas noticias

El Gobierno defendió la reforma laboral.

El Gobierno ratificó que la reforma laboral no elimina las indemnizaciones y afirmó que "las vacaciones quedan iguales"

Hace 20 minutos
Aunque te hayas conectado el teléfono te sigue avisando: otro de los elementos importantes que debes de tener muy en cuenta es que aunque te conectes a una red que no deberías el teléfono te seguirá advirtiendo.

Lo tenés que saber: así funciona la alerta de Wifi inseguro en Android

Hace 24 minutos
Flor Vigna lanzó La vara está baja y confesó que se la dedicó a Luciano Castro

Flor Vigna le respondió a los haters por su canción dedicada a Luciano Castro: "Lo usé a mi favor"

Hace 30 minutos
El Papa León XIV pide paz, tregua y respeto a la vida antes de los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina 2026. 

El Papa León XIV pide una "tregua olímpica" rumbo a los juegos de Invierno Milán-Cortina 2026

Hace 33 minutos
Este destino de Uruguay es perfecto para visitar en 2026.

Esta es una de las localidades menos conocidas de Colonia en Uruguay pero tiene un atractivo destacado

Hace 42 minutos