Impulsan en España una ley para prohibir el burka y el niqab en espacios públicos

Una iniciativa legislativa de Vox, apoyada por el Partido Popular, busca vetar el uso de velos integrales en espacios públicos y prevé penas de prisión para quienes obliguen a mujeres a utilizarlos.

El partido Vox presentará esta semana ante el Congreso de los Diputados una proposición de ley orgánica para prohibir el uso del burka y el niqab en espacios públicos de toda España. La medida alcanza también a lugares privados de uso público y cuenta con el apoyo confirmado del Partido Popular (PP), lo que garantiza una mayoría suficiente para avanzar en su tratamiento legislativo.

La formación liderada por Santiago Abascal fundamenta la propuesta en la necesidad de resguardar la "seguridad ciudadana" y la dignidad de las mujeres. El texto sostiene que los poderes públicos deben reaccionar ante quienes “pretenden imponer las costumbres islamistas en el espacio público”, especialmente en un contexto de flujos migratorios provenientes de países con fuerte influencia religiosa.

Desde Vox advierten que “una falsa noción de tolerancia podría conducir a permitir la progresiva normalización de hábitos como la circulación masiva de personas con el rostro cubierto”. Para el partido, permitir estas prendas supondría admitir costumbres que consideran incompatibles con el modo de vida occidental y la civilización europea.

La iniciativa no afecta al hiyab, que solo cubre el pelo y el cuello, sino que se centra en el burka y el niqab, atuendos que ocultan total o parcialmente el rostro. El proyecto estipula penas de hasta tres años de cárcel para quienes obliguen a su uso mediante violencia o intimidación, ascendiendo a cuatro años si la víctima es menor o vulnerable.

El respaldo del PP se alinea con la tendencia restrictiva en el resto de Europa

El Partido Popular ratificó su voto a favor basándose en sus lineamientos políticos de 2025, donde rechazan estas prendas por representar una “negación simbólica y práctica de la libertad” femenina. Según el documento del partido, ninguna creencia puede justificar prácticas que invisibilizan a la mujer o colisionan con los principios de seguridad pública.

Con esta postura, España se encamina a seguir los pasos de naciones como Francia, Bélgica y Austria, que ya han implementado legislaciones similares contra el velo integral. Recientemente, Dinamarca también anunció su intención de endurecer estas restricciones ampliando la prohibición de ocultar el rostro a los ámbitos escolares y universitarios de su territorio.

