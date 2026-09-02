2 de septiembre de 2026 Inicio
En Vivo

El satélite espacial Swift de la NASA caerá hacia la Tierra tras fracasar su rescate: dónde y cuándo será

El plan de la agencia espacial era lanzar una nave hacia el instrumento e impulsar a mayor altitud para extender su misión científica. Sin embargo, la idea falló y ahora reentrará de forma descontrolada hacia el planeta.

Por
La NASA encendió los instrumentos del Swift instrumentos para aprovechar al máximo la obtención de datos. 

La NASA encendió los instrumentos del Swift instrumentos para aprovechar al máximo la obtención de datos. 

NASA

Tras el fracaso de la misión de rescate, el satélite Swift de la NASA caerá fuera de control hacia la Tierra en los próximos meses. El instrumento fue creado con el objetivo de estudiar las explosiones de rayos gamma, las explosiones más potentes del universo, y fue lanzado al espacio en 2004.

El telescopio Nancy Grace Roman abre una nueva etapa para la exploración espacial. 
Te puede interesar:

La NASA y SpaceX lanzaron con éxito el nuevo telescopio Nancy Grace Roman al espacio

La nave espacial LINK, creada por Katalyst Space Technologie, tenía la misión de intentar capturar al Observatorio Swift Neil Gehrels y elevarla a una órbita más alta. Sin embargo, la Administración Espacial comunicó que la misión falló y LINK no pudo cumplir su objetivo.

A raíz de esto, la NASA decidió encender los sistemas y sus telescopios para poder obtener la mayor cantidad de información posible antes que se precipite hacia la Tierra.

Imagen del satélite Swift.

Imagen del satélite Swift.

"La NASA debe estar dispuesta a actuar con rapidez y asumir riesgos calculados cuando el beneficio potencial lo justifique, y eso es precisamente lo que hicimos con esta misión", afirmó el administrador de la NASA, Jared Isaacman.

Frente a esta situación explicó que "este no es el resultado que buscábamos, pero no cambia el motivo por el que valía la pena intentar esta misión. El equipo actuó con una rapidez extraordinaria para darle a Swift la oportunidad de realizar más investigaciones científicas, al tiempo que impulsaba las capacidades que Estados Unidos necesitará para el mantenimiento de satélites en el futuro. Aprenderemos todo lo posible del intento de encuentro de LINK y aplicaremos esas lecciones en las misiones posteriores".

Inminente caída del satélite espacial Swift de la NASA: cuándo y dónde caerá

Según explicaron los expertos, el satélite probablemente reingrese a la atmósfera terrestre a finales de este año. Por el momento lo mantendrán activo para aprovechar al máximo su vida útil antes de que deje de funcionar.

El satélite fue lanzado en 2004.

El satélite fue lanzado en 2004.

El satélite fue lanzado en el año 2004 para estudiar los estallidos de rayos gamma, las explosiones más potentes del universo, y otros objetos y eventos cósmicos. "Tras 21 años de operaciones científicas, la órbita baja de Swift comenzó a deteriorarse rápidamente debido al aumento de la actividad solar", añadieron desde la NASA.

Se espera que satélite continúe funcionando y por el momento no se sabe en qué parte caerán los restos una vez que atraviese la atmósfera.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La historia de Lucas Paganini.
play

Lucas Paganini, el argentino que trabaja en el nuevo telescopio de la NASA: "Queremos entender de qué está hecho el universo"

La NASA detectó con un satélite los cambios que ya genera El Niño en la vida marina. 

La NASA detectó a El Niño y demostró cómo altera la vida marina en los océanos

Los astronautas durante la instalación de una antena de comunicaciones de alta velocidad. 

Misión clave en la EEI: dos astronautas completaron una caminata espacial de 6 horas para instalar una antena

 Amina Helmi vive hace tres décadas en Países Bajos. 
play

La científica argentina Amina Helmi ganó el "Nobel" de astrofísica por reconstruir la historia de la vía láctea

Las imágenes del desastre en Nepal.

Tragedia en Nepal: ya son más de 1.100 muertos y el gobierno avanza con entierros masivos

De la Espriella prometió capturar a los autores del atentado.

Un muerto y once heridos tras un atentado con coche bomba en Colombia

Rating Cero

Ese esquema de distribución habría quedado establecido cuando Alejandro Stoessel atravesó una enfermedad grave.

Se filtró por qué la madre de Tini Stoessel podría quedarse con el 85% de su fortuna

Maru Botana reveló qué vendían los padres de Tini en su local de San Isidro. 

Maru Botana reveló qué vendía Alejandro Stoessel en la franquicia de su marca y la indignó: "Me quedé helada"

Tini Stoessel envuelta en una polémica por sus dichos durante una entrevista.

Escándalo con una periodista que entrevistó a Tini Stoessel: "La mandaron a callar"

Silvina Luna padeció fuertes dolencias antes de su muerte, provocada por operaciones estéticas y mala praxis. 

La foto de la tumba de Silvina Luna que generó indignación en redes: "Falta de respeto"

El programa conducido por Rial se transmite de 16 a 18 de lunes a viernes por C5N.

Argenzuela volvió a liderar el rating de la tarde

Alejandro y Tini Stoessel.

Se filtró el punto clave que traba la firma del acuerdo entre Tini y Alejandro Stoessel

últimas noticias

El duro testimonio de los trabajadores de Granja Tres Arroyos ante los despidos.

El duro testimonio de un trabajador despedido de Granja Tres Arroyos: "Es lo peor que hay"

Hace 13 minutos
El canciller argentino.

Quirno, sobre la chance de recuperar las Islas Malvinas: "Estamos más cerca"

Hace 39 minutos
Ese esquema de distribución habría quedado establecido cuando Alejandro Stoessel atravesó una enfermedad grave.

Se filtró por qué la madre de Tini Stoessel podría quedarse con el 85% de su fortuna

Hace 44 minutos
S&P elevó la calificación crediticia de la Ciudad. 

S&P elevó la calificación crediticia de la Ciudad: es la máxima nota a nivel nacional

Hace 55 minutos
play
 Amina Helmi vive hace tres décadas en Países Bajos. 

La científica argentina Amina Helmi ganó el "Nobel" de astrofísica por reconstruir la historia de la vía láctea

Hace 1 hora