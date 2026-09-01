Colombia: un muerto y once heridos tras un atentado con coche bomba La explosión sacudió el municipio de Los Patios, en Norte de Santander, durante la noche del lunes. El ataque destruyó la sede policial, afectó comercios de la zona y dejó a dos efectivos en estado grave, mientras se investiga la autoría. Por Agregar C5N en









De la Espriella prometió capturar a los autores del atentado.

Una persona murió y otras once resultaron heridas la noche del lunes tras un atentado terrorista con coche bomba en Colombia. La explosión destruyó la estación de Policía del municipio de Los Patios, en el departamento de Norte de Santander.

Entre los afectados figuran dos efectivos policiales en estado grave y nueve lesionados por la onda expansiva. La detonación provocó un incendio, destrozó vehículos y dejó sin electricidad a varios sectores vecinos.

La Policía Nacional y la Fiscalía iniciaron las pesquisas para identificar a los autores materiales e intelectuales. Pese a que el ataque carece de atribución formal, las autoridades locales responsabilizan al Ejército de Liberación Nacional.

Norte de Santander padece la presencia constante del ELN y disidencias de las FARC. La zona sufrió un atentado similar el pasado 31 de julio frente al comando de Cúcuta, con un saldo de once heridos.

El presidente Abelardo de la Espriella convocó un consejo de seguridad extraordinario en Cúcuta El mandatario colombiano confirmó su viaje a la ciudad fronteriza para coordinar acciones con la cúpula militar. A través de la red social X, el jefe de Estado prometió capturar a los criminales y advirtió que Colombia "no se arrodilla ante el terrorismo".