Lucas Paganini, el argentino que trabaja en el nuevo telescopio de la NASA: "Queremos entender de qué está hecho el universo"

El ejecutivo de programa del telescopio espacial Nancy Grace Roman habló con C5N sobre las preguntas que busca responder este observatorio, del tamaño de un Tiranosaurio Rex, que explorará el espacio profundo.

¿Por qué se expande el universo? ¿Qué es la materia oscura? ¿Existen planetas similares a la Tierra en el resto del Universo? Estas son algunas de las preguntas que el telescopio Nancy Grace Roman de la NASA busca responder. Desde el inicio de los tiempos miramos al cielo tratando de descubrir sus secretos y, a pesar de su inmensidad, cada año diferentes agencias espaciales del mundo suman su granito de arena para entender el cosmos . Y en esa tarea está un argentino.

C5N habló con Lucas Paganini , ejecutivo del programa Roman, desde el Kennedy Space Center a pasitos de la plataforma de lanzamiento: "Me uní al proyecto hace cuatro años de los 10 que ha durado desde sus inicios. Sin duda es muy emocionante , estamos todo el equipo muy muy contentos".

Roman, que se sumará a trabajar en conjunto con sus compañeros Hubble y Webb, será lanzado por un cohete Flacon Heavy, de la empresa SpaceX, uno de los más grandes del mundo con 27 motores Merlin 1D que brindan una enorme potencia en el despegue y cuyos propulsores laterales regresan a la Tierra.

" Es una de las herramientas más poderosas que hemos creado para estudiar el universo y es muy simple, lo que estamos tratando de entender es cómo llegamos a hacer lo que somos hoy en día y tratar de entender cómo funciona el universo ", contó Paganini.

Lo que va a permitir Roman es mapear el cielo con una capacidad de visión 100 veces mayor a telescopios como Hubble , pero con la misma calidad de imagen, aclaró el experto. Esto significa que lo que el Hubble se tardaría 1.000 años. con el nuevo telescopio se podrán hacer en uno. "Y eso nos va a permitir mapear billones de galaxias y estrellas para entender realmente de qué está hecho el universo, que es algo que realmente hoy en día no sabemos" , añadió.

Nancy Grace Roman: cómo va a crear el primer "censo" de planetas

El Telescopio Espacial Roman estudiará las características a gran escala del universo para aprender más sobre la energía oscura y la materia oscura y también generará avances para la comprensión de los exoplanetas, formación, evolución y propiedades de los sistemas planetarios. ¿Existe alguno similar al nuestro?

"No vamos a detectar vida, pero sí vamos a detectar lugares o planetas donde puede existir habitabilidad", contó Paganini. Este es un primer paso para futuros proyectos de la NASA como el Observatorio de Mundos Habitables (un Telescopio espacial de gran apertura con tecnología avanzada).

Comparación: en el centro tamaño de la mira del telescopio Hubble, alrededor (marcado con un borde blanco) mira del telescopio Roman. NASA.

Desde 1995, año en que se detectó el primer exoplaneta, la Humanidad catalogó aproximadamente más de 6 mil. Paganini afirmó que hoy en día sabemos que cada estrella tiene al menos un planeta orbitándola. Y sabemos también que hay miles de millones de estrellas.

"Esto significa que hay miles de millones de planetas que aún todavía no hemos descubierto, por lo cual estamos en las infancias de lo que es la ciencia de los exoplanetas y Roman va a avanzar mucho", sentenció. Para ello utilizará el coronógrafo, una herramienta para bloquear la luz de las estrellas para poder ver directamente exoplanetas y discos de formación planetaria.

¿Qué hay más allá de nuestro Sistema Solar?

Conocemos tan solo un 5% de lo que es el universo, contando planetas, lunas, cometas, estrellas, galaxias, agujeros negros. "Eso significa que hay un 95% que es lo que llamamos energía oscura y materia oscura que no sabemos muy bien lo que es. Sabemos que hay efectos que se están produciendo en la expansión del universo, pero no sabemos qué los generan y Roman pretende avanzar un poco en ese campo", admitió.

El planeta Tierra en medio de la inmensidad del cosmos es muy pequeño, en comparación con la expansión que sigue ocurriendo del universo. "Sin duda no es solo un estudio de la grandeza del universo, también es un estudio de nosotros mismos y dónde estamos parados", reflexionó el ingeniero.

Así, en definitiva, tanto Roman como las otras misiones al espacio buscan también "entendernos a nosotros mismos".

¿Qué pasa luego del lanzamiento del telescopio Nancy Grace Roman?

El domingo 30 de agosto, cerca de las 8:30 de la mañana la NASA lanza el telescopio Roman al espacio, este es solo el fin de una primera etapa y comienza otra: la exploración. "Una vez que lo lancemos van a ver tres un periodo de tres meses de algo que se llama comisión, que es donde nos fijamos que estén todos los sistemas listos para la ciencia y bueno", aseguró Lucas.

Roman va a viajar aproximadamente 1 millón y medio de kilómetros de distancia, cuatro veces la distancia entre la Tierra y la Luna, para posicionarse en la órbita Lagrange (L2), en una órbita estable alrededor del Sol y tan obstruida por la Tierra, a diferencia de lo que ocurre con el Hubble, que está siempre en órbita baja aproximadamente unos 500 km.

Técnicos del Centro de Vuelos Espaciales Goddard de la NASA instalaron el parasol del conjunto de paneles solares del Telescopio Espacial Nancy Grace Roman. Crédito: NASA/Sydney Rohde

¿Por qué eligieron este lugar? "Es una zona muy fría, es especial para observaciones en el infrarrojo, de estrellas y galaxias. Vamos a estar operando un mínimo de 5 años, pero se espera que va a llevar hasta 10 años. Lo único que limita esta operación es el combustible que llevamos, aproximadamente unos 1.000 kilogramos", detalló Paganini.

Tras el lanzamiento se ponen a prueba una serie de protocolos: "Se está simulando como si estuviera pasando ese día y medio. Te largan casos de problemas, tiempo o alguna falla o lo que sea y el equipo se prepara para reaccionar a tiempo. En esas pruebas el equipo no sabe qué es lo que puede pasar".

Todo esto tiene como objetivo reducir a la mínima expresión cualquier tipo de riesgo. El telescopio tiene un tamaño de 13 metros de largo, similar a un Tiranosaurio Rex o a un micro escolar y pesa aproximadamente 10.000 kilos. Una vez en órbita, desde la Tierra van a descargar diariamente cerca de 1,5 TB de datos al día.

"Eso es un montón, es lo que tienen los discos rígidos en nuestras computadoras generalmente para que te des una idea y lo interesante esto que muchos los datos y los análisis se van a hacer en la nube por lo grande que son, operar de ese modo es algo nuevo en astrofísica", comentó el ingeniero.

El telescopio Roman lleva el nombre de la doctora Nancy Grace Roman (1925–2018), la primera astrónoma jefa de la NASA.

Una novedad de esta misión es que los datos van a ser de libre acceso, inmediatamente están listos para ser analizados, así que no tenés que estar físicamente en NASA para hacer análisis o ver los datos. "Podés estar en una escuela en Argentina, en México o en Estados Unidos, el descubrimiento y la ciencia no tiene frontera y la NASA siempre ha buscado eso", añadió.

Telescopio Nancy Grace Roman de la NASA: dónde ver en vivo el despegue