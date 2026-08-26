La NASA detectó a El Niño y demostró cómo altera la vida marina en los océanos Desde la administración informaron que el satélite PACE detectó que a partir de junio el fenómeno se está intensificando. Especialistas alertaron que avanzará hasta fines de 2026, con grandes posibilidades de que persista en el hemisferio norte. Por Agregar C5N en









La NASA detectó con un satélite los cambios que ya genera El Niño en la vida marina.

La NASA compartió imágenes de la llegada de El Niño a partir de junio de 2026 a partir del análisis de la red trófica marina: el fitoplancton. Los expertos aseguraron que este fenómeno avanzará hasta fines de 2026, con grandes posibilidades de que persista en el hemisferio norte hasta primavera de 2027.

En dos imágenes comparó las "condiciones neutrales" del fenómeno en junio de 2025, donde se veía grandes concentraciones de clorofila (presente en el fitoplancton) sin embargo, de cara a junio de 2026 (cuando El Niño comenzó a intensificarse) notaron que son "superficialmente más bajas".

El Niño regresó en junio y sus efectos ya son visibles desde el espacio.



Nuevos mapas muestran concentraciones de clorofila mucho más bajas que en otros años en el Pacífico ecuatorial, una señal de cambios en el fitoplancton que sustenta la red trófica marina.… pic.twitter.com/r8Sojhzucn — NASA en español (@NASA_es) August 25, 2026 "Esto se debe a que durante un episodio de El Niño, los vientos alisios ecuatoriales del este se debilitan, la capa superficial cálida del océano se extiende a mayor profundidad y se inhibe el afloramiento de las aguas frías y ricas en nutrientes que normalmente impulsan el crecimiento del fitoplancton", explicaron los oceanógrafos del Laboratorio de Ecología Oceánica del Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA.

En la zona del Pacífico Central, los científicos esperan que la diferencia sea más pronunciada: "Esto podría manifestarse como una mayor disparidad en los valores de toda la región actual, como una región cada vez más extensa de menor concentración superficial de clorofila a, o ambas cosas, dependiendo del comportamiento de los vientos alisios ecuatoriales".

El Niño calienta el océano y reduce los nutrientes disponibles, lo que puede disminuir el fitoplancton. Al haber menos fitoplancton, hay menos alimento para los peces y otros animales marinos, y esto también afecta a la actividad pesquera.