Video: increparon a un hombre que había agredido a un patinador en el subte B Lucas Benítez recauda colaboraciones de los pasajeros para poder subsistir, durante las últimas horas se hizo viral porque un pasajero le puso el pie y lo hizo caer en el medio del vagón. Tras esta repudiable acción, un grupo de pasajeros le manifestó su enojo al agesor. Por Agregar C5N en









Lucas fue agredido en el subte B, su fuente de trabajo.

Lucas Benítez, un artista callejero que realiza performances sobre patines en las formaciones del tren sufrió un hecho de agresión cuando un pasajero le puso el pie intencionalmente para hacerlo tropezar. A raíz de la maniobra, el joven terminó con uno de sus patines roto, aunque la reacción del resto de los usuarios evitó que la situación pasara a mayores.

Durante su rutina habitual de trabajo, quedó registrado que un pasajero le puso el pie de forma deliberada. Pese a que suele ocurrir que algún pasajero lo toque accidentalmente en medio del amontonamiento, en esta oportunidad el acto fue intencional y repetido. "Yo lo dejo pasar hasta que veo la del público pasar y él insiste... tras ese traspié que hago, en el segundo se me rompió el patín", detalló el joven.

El agresor optó por quedarse callado, con los auriculares puestos, ignorando los reclamos de quienes presenciaron la escena. Ante la provocación, varios pasajeros reaccionaron increpándolo: "¿Cómo le vas a meter la traba? El pibe trabaja de esto. ¿Quién corno crees que sos?".

El respaldo de los pasajeros y la preparación deportiva A pesar de la indignación general, el artista intervino para calmar los ánimos y evitar episodios de violencia física dentro de la formación: "Tranquilo, dejen, tranquilo, no pasa nada, tranquilo, tranquilo, yo sigo. Yo tampoco apoyo el tema de la violencia y que lleguen a ese punto. Yo trato de bajar todos los humos y que no sea un loquero".

En diálogo con C5N, el deportista valoró la actitud de la gente tras el incidente: "Me pone contento que la gente tenga esa reacción positiva". A su vez, remarcó que este trabajo urbano le permite sostener sus entrenamientos: "Patino para lo que es la carrera mía, yo vivo de esto. Tengo que tener el tiempo libre, por eso también me dedico a esto para poder entrenar y pagarlo".