La NASA y SpaceX lanzaron con éxito el nuevo telescopio Nancy Grace Roman al espacio

El telescopio se separó del cohete Falcon Heavy y ahora vuela por su cuenta hasta el punto Lagrange Sol-Tierra 2. Dentro de unos minutos desplegará su parasol solar, que le proporcionará energía y lo mantendrá protegido como escudo térmico. Su campo de visión es de 100 veces más grande que el Hubble y capturará imágenes nunca antes vistas.

Tras una década de trabajo el telescopio Nancy Grace Roman de la NASA ya se encuentra en el espacio rumbo a su ubicación final, el punto Lagrange Sol-Tierra 2 a unos 1.5 millones de kilómetros de la Tierra. Este observatorio abre una nueva etapa a la exploración espacial.

Lucas Paganini, el argentino que trabaja en el nuevo telescopio de la NASA: "Queremos entender de qué está hecho el universo"

El lanzamiento ocurrió a las 8:26 de la mañana desde Florida en el Kennedy Space Center y en el canal oficial de la NASA se pudo ver en vivo. El nombre del telescopio, Nancy Grace Roman hace referencia a una de las mujeres pioneras en la astronomía que logró un puesto ejecutivo en la Administración.

Poco después del despegue, se iniciaron las diferentes etapas de separación de los cohetes y cerca de las 9:30 de la mañana el telescopio desplegó su parasol solar, que le proporcionará energía y funciona al mismo tiempo como un escudo térmico.

En los próximos 30 minutos, Roman desplegará su parasol solar, que proporciona energía y, a la vez, funciona como escudo térmico. Son cuatro paneles exteriores que ayudarán al observatorio a llegar a la órbita de destino, L2, donde se mantendrá en principio por 5 años, con posibilidades de extenderse a 10.

Roman buscará en el espacio profundo imágenes nunca antes vistas para comprender el universo. También probará tecnología avanzada para poder analizar planetas de estrellas cercanas, y con eso poder avanzar en la búsqueda de la vida en otros mundos.

Al espacio y más allá: los objetivos del telescopio Nancy Grace Roman

Lucas Paganini, ingeniero argentino que trabaja en el proyecto desde hace cuatro años, explicó en diálogo con C5N que tras el lanzamiento, comienza un período de aproximadamente tres meses de puesta en servicio, durante el cual se verifica que todos los sistemas del telescopio funcionen correctamente y estén preparados para realizar observaciones científicas.

NASA

El telescopio viajará hasta el punto L2, a unos 1,5 millones de kilómetros de la Tierra, aproximadamente cuatro veces la distancia a la Luna. Esta ubicación permite mantener una órbita estable alrededor del Sol utilizando poco combustible y evita que la Tierra obstruya su visión.

El Telescopio Espacial Roman estudiará las características a gran escala del universo para aprender más sobre la energía oscura y la materia oscura y también generará avances para la comprensión de los exoplanetas, formación, evolución y propiedades de los sistemas planetarios. ¿Existe alguno similar al nuestro?

"No vamos a detectar vida, pero sí vamos a detectar lugares o planetas donde puede existir habitabilidad", contó Paganini. Este es un primer paso para futuros proyectos de la NASA como el Observatorio de Mundos Habitables (un Telescopio espacial de gran apertura con tecnología avanzada).

Comparación: en el centro tamaño de la mira del telescopio Hubble, alrededor (marcado con un borde blanco) mira del telescopio Roman. NASA.

Desde 1995, año en que se detectó el primer exoplaneta, la Humanidad catalogó aproximadamente más de 6 mil. Paganini afirmó que hoy en día sabemos que cada estrella tiene al menos un planeta orbitándola. Y sabemos también que hay miles de millones de estrellas.

"Esto significa que hay miles de millones de planetas que aún todavía no hemos descubierto, por lo cual estamos en las infancias de lo que es la ciencia de los exoplanetas y Roman va a avanzar mucho", sentenció. Para ello utilizará el coronógrafo, una herramienta para bloquear la luz de las estrellas para poder ver directamente exoplanetas y discos de formación planetaria.