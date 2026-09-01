Uruguay: un estudiante de 19 años apuñaló a una compañera en la Facultad de Medicina

El agresor fue detenido y se investigan los motivos que lo llevaron a herir a la joven luego de una clase en el tercer piso del edificio situado en Montevideo. "Está fuera de peligro", afirmó el decano de la institución, Arturo Briva.

Facultad de Medicina de la Universidad de la República de Uruguay.

Un joven estudiante de 19 años apuñaló a una compañera de la misma edad en el edificio de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República de Uruguay que se encuentra en Montevideo. El ataque tuvo lugar al finalizar una clase; el agresor fue detenido y se investiga la motivación detrás del crimen.

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La víctima fue encontrada con varias heridas de arma blanca y "abundante sangrado", por lo que debió ser "asistida por personal médico y trasladada para su atención" a un centro de salud, según informó la Jefatura de Policía de Montevideo.

Se le constataron lesiones que comprometen uno de sus ojos, así como una fractura en el brazo izquierdo y varias heridas cortantes, de acuerdo a lo informado en Telenoche. El decano de la facultad, Arturo Briva, aseguró que la víctima "está fuera de peligro".

"Obviamente está en una mezcla de de conmoción por el shock emocional de haber sido víctima de una agresión tan violenta y se están tratando las heridas producto de la agresión, pero está absolutamente fuera de peligro", detalló Briva a medios locales y confirmó que la clases se retomarán este miércoles para hablar con el alumnado.

Pablo Hernández, trabajador de la facultad e integrante de la Agremiación Federal de Funcionarios de la Universidad de la República (Affur), sostuvo que el ataque se debió a un inconveniente "entre estudiantes", pero que desconocen "las causas". "No sabemos si hay vínculo", apuntó el gremialista.

Qué reclamó el alumnado tras el ataque a una compañera

La Asociación de Estudiantes de Medicina convocó a una asamblea extraordinaria para la noche del martes, de manera de definir las medidas a tomar. En un comunicado difundido en redes sociales, expresaron su "preocupación y rechazo" ante lo sucedido y demandaron la instalación de un "abordaje institucional serio, responsable y acorde a la gravedad de los hechos".

Por su parte, la Corriente Gremial Universitaria difundió un comunicado público en el que sus integrantes expresan su "solidaridad y acompañamiento a la estudiante que fue víctima del violento episodio" y exhortan a las autoridades a "asumir el compromiso de revisar y fortalecer las medidas de seguridad existentes en todos los espacios".

El comunicado de Corriente Gremial Universitaria de la Facultad de Medicina.

La agrupación Estudiantes Independientes repudió la tentativa de femicidio y exigió la instalación de "una jornada de reflexión abierta a la comunidad". También instaron a las autoridades universitarias a brindar "respuestas claras sobre lo ocurrido", con "actuaciones institucionales" y "medidas concretas de prevención, cuidado y seguridad".

"No queremos protocolos que existan solamente en el papel. No alcanza con reaccionar cuando la violencia ya ocurrió", denunciaron.