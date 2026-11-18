Quién era "Mayonesa", el delincuente que fue abatido en Fuerte Apache durante un operativo Joel Sebastián Magallanes tenía 17 años, integraba la banda del "Gordo Tilín" y acumulaba tres acusaciones por homicidio. Murió tras un tiroteo con efectivos federales durante una serie de 25 allanamientos en el partido de Tres de Febrero. Por Agregar C5N en









Joel Sebastián Magallanes, alias "Mayonesa".

Joel Sebastián Magallanes, alias "Mayonesa", un delincuente de 17 años acusado por el asesinato del policía bonaerense Alan Cristian Molina y otros dos crímenes, murió abatido este miércoles por la Policía Federal tras un tiroteo durante 25 allanamientos simultáneos en Fuerte Apache, Tres de Febrero.

El adolescente actuaba como mano derecha de Guillermo Agustín Gerez, alias "Gordo Tilín", jefe de una organización narco del barrio Ejército de los Andes. Durante cuatro meses como prófugo, recibió refugio y datos sobre movimientos policiales de las bandas locales "Los Fiolos" y "La Michela".

La Justicia de San Martín buscaba a "Mayonesa" por otros dos asesinatos cometidos en el conurbano bonaerense. El 11 de diciembre de 2025 mató a tiros a Víctor Fernando Carrizo en Fuerte Apache y el 5 de enero ejecutó a Gabriel Omar López durante un robo en Villa Pineral.

Ante su extrema peligrosidad, el Ministerio de Seguridad bonaerense ofreció una recompensa de hasta $10.000.000 por datos para capturarlo. Además, la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil N.º 1 había ordenado su detención inmediata por los múltiples ataques armados.

El narco "Mayonesa" murió abatido en Fuerte Apache durante un operativo policial La pista clave surgió el 2 de octubre con el allanamiento a un fabricante de armas caseras que proveía a la banda de "Gordo Tilín". Con esa información, agentes de Delitos Federales realizaron este miércoles 25 allanamientos en el complejo habitacional y abatieron al prófugo tras un enfrentamiento armado.