Javier Milei insistió en que "es mentira que la gente no llega a fin de mes", pero reconoció que "experimenta privaciones" El Presidente cuestionó las encuestas sobre los sueldos que se agotan antes del día 20, calificó el término como una "estupidez" y planteó una pregunta retórica sobre el consumo. Por Agregar C5N en









Para Javier Milei es "una estupidez" decir que la gente no llega a fin de mes. Web

El presidente Javier Milei volvió a rechazar este miércoles la expresión "no llegar a fin de mes", aunque reconoció que "la gente experimenta privaciones", durante una entrevista en la señal A24, tras ser consultado por el periodista Eduardo Feinmann acerca de los relevamientos que indican que los salarios se agotan alrededor del día 20.

Ante la consulta sobre las encuestas que reflejan el endeudamiento de los hogares para afrontar los gastos de los últimos diez días del mes, el mandatario respondió con una pregunta retórica: "¿La gente puede vivir 10 días sin comer y sin beber? No".

En esa línea, el jefe de Estado desestimó la validez técnica de esa expresión popular y propuso reemplazarla por otra definición del problema económico. "Está mal técnicamente, es una estupidez. Si usted me dice que el problema es que la frase significa que la gente experimenta privaciones, entonces no es que 'la gente no llega a fin de mes', es 'la gente experimenta privaciones'", sostuvo.

De este modo, Milei evitó validar el concepto tradicional de insuficiencia salarial y optó por interpretar de manera literal la imposibilidad física de subsistir sin alimentos ni agua durante el tramo final del calendario, aunque reconoció la existencia de carencias materiales en la sociedad.

"La gente no llega a fin de mes": Javier Milei ya cuestionó esta frase en discursos anteriores No es la primera vez que el mandatario recurre a este argumento, ya que el pasado 19 de octubre desató una fuerte polémica durante un acto empresarial en Neuquén. En aquella oportunidad, preguntó ante el auditorio cómo hacen las familias para pasar diez días sin comer ni beber y calificó la frase como "una pelotudez emblemática que impulsó el kirchnerismo".