El Parlamento de Venezuela postergó una semana el debate sobre la amnistía a presos políticos

De forma sorpresiva, el presidente de la Asamblea Nacional interrumpió el intercambio y dio por terminada la sesión por diferencias en torno a un artículo.

Delcy Rodríguez y Jorge Rodríguez

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, postergó el debate y la votación de la Ley de Amnistía a presos políticos propuesta por la mandataria Delcy Rodríguez. "Continuaremos la discusión en la próxima sesión ordinaria, la semana próxima", anunció el titular del Parlamento.

Delcy Rodríguez durante la entrevista con la NBC.
Dura advertencia de Delcy Rodríguez a María Corina Machado: "Si vuelve, tendrá que responder ante Venezuela"

La medida podría abrir la puerta a una excarcelación masiva de presos políticos y aumenta la expectativa por la liberación de los argentinos Nahuel Gallo y Germán Giuliani.

Los diputados debatieron por una hora antes de decidir postergar el tratamiento de proyecto de ley. Llegaron a dar lugar a una votación del cuerpo de mayoría chavista y a que algunos legisladores oficialistas expresaran su desacuerdo con algunos artículos.

La votación se paralizó en el artículo 7 de un proyecto con 13 artículos. Hubo desacuerdos por un artículo que exigía a los procesados y condenados presentarse ante la Justicia. Los diputados opositores plantearon que sería colocar a las víctimas de nuevo ante el sistema que los encarceló injustamente o los obligó al exilio.

El tratamiento de la norma se dio este jueves con marchas de estudiantes universitarios opositores y grupos chavistas en Caracas. La ONG Foro Penal estima que 431 presos políticos fueron liberados desde el 8 de enero.

Qué dijo Delcy Rodríguez sobre la Ley de Amnistía

"Hemos decidido impulsar una ley de amnistía general que cubra todo el período de violencia política, desde 1999 al presente. Y encargo a la comisión para al Revolución Judicial y al programa para la convivencia democrática y la paz para que en las próximas horas, instalados en urgencia, presenten la ley ante la Asamblea Nacional. Pido la máxima colaboración del cuerpo Legislativo", expresó la mandataria a fines de enero.

"Que sea una ley que sirva para reparar las heridas que ha dejado la confrontación política, desde la violencia, desde el extremismo, que sirva para rencausar la Justicia y la convivencia entre los venezolanos", sostuvo Rodríguez, quien aseguró que el proyecto cuenta con el apoyo del expresidente Nicolás Maduro y detalló que quedan exceptuados de la amnistía los procesados o condenados por homicidio, tráfico de drogas, corrupción y violaciones graves a los derechos humanos.

