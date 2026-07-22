22 de julio de 2026 Inicio
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Llegó al país el nuevo embajador del Vaticano, paso clave para la visita del papa León XIV

El Nuncio apostólico, Michael Wallace Banach, presentará en los próximos días las cartas credenciales ante el canciller Pablo Quirno y el presidente Javier Milei.

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El papa León XIV llegaría a la Argentina en novimebre

El papa León XIV llegaría a la Argentina en novimebre, como parte de una visita a la región.

Arribó al país Monseñor Michael Wallace Banach, designado por León XIV como embajador del Vaticano ante la Argentina, en lo que constituye un nuevo paso para definir las fechas y actividades para la visita del Papa en el mes de noviembre, como parte de una gira por la región que incluirá a Uruguay y Perú.

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El religioso fue recibido por el Secretario de Culto de la Nación, Agustín Caulo, y presentará en los próximos días las correspondientes copias de cartas credenciales ante el canciller Pablo Quirno y el presidente Javier Milei.

Así, la posibilidad de que el papa León XIV visite la Argentina en noviembre de 2026 cobra cada vez más fuerza, lo que marcaría el regreso de un Sumo Pontífice después de casi cuatro décadas. De concretarse, sería la primera visita papal a la Argentina desde 1987, cuando Juan Pablo II llegó al país en un viaje que quedó grabado en la historia de la Iglesia y de millones de fieles. La visita duraría tres días.

La gira sudamericana de León XIV comenzaría en Perú, donde permanecería unos diez días visitando ciudades como Lima, Chiclayo, Piura, Pucallpa y Cuzco. Posteriormente, el Pontífice llegaría a la Argentina, donde se estima que su agenda incluiría actividades en Santiago del Estero, Buenos Aires y Córdoba. El viaje pastoral concluiría con una breve escala de un día y medio en Uruguay, completando así un recorrido clave por la región.

De concretarse este viaje, se pondría fin a una prolongada ausencia de la máxima autoridad de la Iglesia Católica en territorio nacional. La última visita de un Papa a la Argentina ocurrió en abril de 1987, cuando Juan Pablo II realizó su segunda y extensa gira por el país. Desde entonces, y a pesar de la expectativa que generaron distintos pontificados en las últimas décadas como el del papa Francisco, los fieles argentinos han esperado casi 40 años para volver a recibir a un obispo de Roma en suelo patrio.

Semanas atrás, el Gobierno sostuvo que existía una "gran probabilidad" de que el Papa llegara al país y desde entonces la Cancillería argentina y la Secretaría de Culto trabajan en los detalles técnicos y la coordinación del viaje con las autoridades del Vaticano.

Otros miembros del gabinete, como la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, también han mantenido contactos con la Santa Sede para avanzar en los preparativos de la llegada.

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