12 de abril de 2026 Inicio
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El papa León XIV remarcó "la obligación moral de proteger a la población civil de los atroces efectos de la guerra"

Mientras el conflicto que asola a Medio Oriente no encuentra vía de salida, el pontífice recordó también a los afectados por las acciones bélicas en Sudán, Ucrania y Líbano.

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El papa León XIV recordó a las personas que sufren en medio de las guerras en el mundo.

El papa León XIV recordó a las personas que sufren en medio de las guerras en el mundo.

El papa León XIV volvió a llamar a la paz desde la Plaza de San Pedro, en Roma, mientras el conflicto que asola a Medio Oriente no encuentra vía de salida. "El principio de humanidad conlleva la obligación moral de proteger a la población civil de los atroces efectos de la guerra", subrayó este domingo tras el rezo del Regina Caeli en el Vaticano.

El papa León pidió por la paz mundial.
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Ante unos 18.000 fieles en la Plaza de San Pedro, el pontífice centró buena parte de su intervención en Sudán, al cumplirse el tercer aniversario del inicio de las hostilidades en ese país africano. Con tono visiblemente conmovido, lamentó "cuánto sufre el pueblo sudanés, víctima inocente de este drama inhumano", y reclamó a las facciones enfrentadas que "callen las armas" e inicien "sin precondiciones, un diálogo sincero destinado a detener cuanto antes esta guerra fratricida".

León XIV también se refirió al prolongado conflicto en Ucrania, al que definió como un "drama" que no puede desaparecer de la agenda internacional. Pidió que los gobiernos y los organismos multilaterales mantengan su apoyo al pueblo ucraniano, tanto en la asistencia humanitaria como en las iniciativas diplomáticas que busquen un alto el fuego duradero y una solución justa.

Papa León XIV
El papa León XIV y un nuevo llamado a la paz.

El papa León XIV y un nuevo llamado a la paz.

En su mensaje, el obispo de Roma rogó para que "la luz de Cristo traiga consuelo a los corazones afligidos" en Ucrania y mencionó en particular la situación del Líbano, país atravesado por una crisis política y económica profunda, a la que se suman episodios recientes de violencia y temor en la población. Instó a las partes en conflicto a "cesar el fuego y buscar con urgencia una solución pacífica", al remarcar que la estabilidad libanesa es clave para todo Medio Oriente.

Finalmente, el Santo Padre solicitó a los presentes que lo acompañen con la oración en su viaje apostólico a África, que se inicia el 13 de abril, y que abarcará visitas oficiales a Argelia, Camerún, Angola y Guinea Ecuatorial.

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