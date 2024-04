El papa Francisco pidió que Israel y Palestina sean "libres y con buenas relaciones"

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/Pontifex_es/status/1783111147098370129&partner=&hide_thread=false #OremosJuntos por la atormentada Ucrania, por Palestina, Israel, Myanmar y muchos otros países que están en guerra. La guerra es siempre una derrota, y quienes más ganan son los fabricantes de armas. ¡Por favor, recemos por la paz! — Papa Francisco (@Pontifex_es) April 24, 2024

También le dedicó un mensaje sobre el agravamiento de la situación con la intervición de parte de Irán. "Hago un urgente llamamiento para que se detenga cualquier acción que pueda alimentar una espiral de violencia con el riesgo de arrastrar el Medio Oriente en un conflicto bélico aún más grande", señaló.

El papa Francisco pidió a niños y adolescentes que dejen de "perder el tiempo en las redes sociales"

El papa Francisco pidió este viernes a los niños y adolescentes del mundo que dejen de "perder el tiempo" en las redes sociales y que despierten para ser "protagonistas y no espectadores" del futuro, en vez que quedarse "tumbados en el sofá".

"¡Es un sueño que requiere estar despierto y no dormido! Sí, porque lo llevamos adelante trabajando, no durmiendo. Caminando por las calles, no tumbados en el sofá. Utilizando bien los medios de información, no perdiendo el tiempo en las redes sociales", señaló el Papa durante una audiencia con unos 6.000 estudiantes y profesores de la red italiana de Escuelas de Paz.

"En este tiempo todavía marcado por la guerra, os pido que seáis artesanos de la paz. En un mundo atravesado por crisis globales, os pido que seáis constructores de futuro, porque nuestra casa común se convierta en lugar de fraternidad, de solidaridad y de paz", agregó el Pontífice.