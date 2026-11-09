Gran expectativa en Córdoba por la llegada de León XIV: vigilia, misa multitudinaria y un operativo especial

El Sumo Pontífice llegará al aeropuerto Ambrosio Taravella a las 9 y encabezará la celebración central desde las 10. Miles de peregrinos ya se instalaron en el predio aeronáutico, mientras ya rigen cortes de tránsito y refuerzos en servicios de transporte para facilitar el acceso.

Las pantallas gigantes permitirán seguir la misa del Papa desde todo el predio de FAdeA.

El Papa León XIV llegará este martes a Córdoba para encabezar una misa multitudinaria en la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA), tras el comienzo de una vigilia que convoca a miles de peregrinos y exige un amplio operativo de seguridad, tránsito y transporte a escala provincial.

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La convocatoria comenzó este lunes a las 18, cuando se habilitó el ingreso por los accesos norte y sur del predio. Una hora más tarde arrancó la Vigilia Joven, con actuaciones de Jairo, Jorge Rojas, Magui Olave y Q' Lokura, junto con otras propuestas artísticas y pastorales previstas.

De acuerdo con el cronograma oficial, el avión que traslada al pontífice aterrizará a las 9 en el Aeropuerto Internacional Ingeniero Ambrosio Taravella, desde donde se dirigirá directamente a FAdeA para saludar a los asistentes y celebrar la misa central, prevista para las 10, ante los peregrinos que pasaron la noche en el lugar.

Miles de peregrinos llegaron a FAdeA para participar de la vigilia previa a la misa del papa León XIV en Córdoba.

Una vez terminada la misa, el pontífice recorrerá parte de la ciudad en cápsula y papamóvil, con un saludo desde el balcón del Arzobispado previsto para las 11:45. A las 15:15 participará de un encuentro en la Catedral Nuestra Señora de la Asunción y luego emprenderá el regreso a Buenos Aires a las 16:55.

El dispositivo provincial prevé más de 5.000 efectivos policiales y coordinación con Gendarmería, bomberos y equipos de emergencias médicas provinciales y municipales. El predio fue organizado en cuadrantes, con pantallas gigantes y puestos sanitarios, para ordenar la convocatoria y facilitar la asistencia ante cualquier eventualidad durante la jornada.

AHORA | Córdoba espera mañana la visita del Papa y ya comienza a llegar gente al predio donde dará la misa. Mirá el vivo: https://t.co/nf4ZfJsMc2 pic.twitter.com/RNx1EmRn6y

El operativo contempla más de 350 cortes vehiculares que comenzaron el lunes a las 12 en FAdeA, se extendieron al centro desde las 20 y alcanzarán el corredor papal el martes a las 7, mientras habrá colectivos urbanos gratuitos y 300 colectivos especiales desde nodos del norte y del sur.

La Catedral de Córdoba será uno de los puntos de la agenda del papa León XIV durante su visita. Web

Un hombre murió en la fila de FAdeA antes de la misa de León XIV

En medio de la expectativa por la llegada del Sumo Pontífice, un hombre de 73 años oriundo de Chaco murió este lunes luego de sufrir una descompensación mientras esperaba para ingresar al predio de FAdeA. El episodio ocurrió en el acceso norte, donde aguardaba junto a familiares para participar de las actividades por la llegada del pontífice.

Los bomberos acudieron de inmediato al lugar y le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar hasta que llegó una ambulancia del servicio de emergencias 107, que lo trasladó de urgencia al Hospital Madre Teresa de Calcuta, donde los profesionales confirmaron su fallecimiento poco después, según informó la Policía de Córdoba.

El hombre de 73 años falleció haciendo fila en FAdeA en la previa a la llegada del papa León XIV a Córdoba. Web

Las autoridades no difundieron hasta el momento una explicación sobre el origen de la descompensación, que ocurrió durante una jornada con una máxima de 27°, una mínima de 13°, sin lluvias y con humedad inferior al 50%, condiciones que no habrían tenido una incidencia determinante en el fatal desenlace.