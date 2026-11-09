Combustible y conflicto externo: los factores que sellaron la caída de Trump en el Capitolio

Las elecciones del 3 de noviembre modificaron la correlación de fuerzas al cerrar el gobierno unificado republicano de los primeros dos años del segundo mandato. El nuevo equilibrio obliga a la Argentina a sostener su programa ante el FMI sin depender de salvatajes políticos del Tesoro.

El triunfo demócrata en el Congreso este 3 de noviembre, impulsado por el malestar inflacionario, abre una etapa de gobierno dividido en Estados Unidos. El nuevo equilibrio frena la agenda fiscal de Trump, modera a Wall Street y obliga a la Argentina a sostener su programa ante el FMI sin depender de salvatajes políticos del Tesoro.

Las elecciones del 3 de noviembre de 2026 modificaron la correlación de fuerzas en Estados Unidos al cerrar el gobierno unificado republicano de los primeros dos años del segundo mandato de Donald Trump. El Partido Demócrata capturó ambas cámaras para 2027-2028 apoyado en suburbios y estados industriales. En la Cámara de Representantes, donde se renovaron las 435 bancas con mayoría en 218 escaños (frente a los 218 republicanos, 214 demócratas y 3 vacantes previos), la oposición aseguró más de 251 bancas y proyecta 251-258 representantes, frente a 155 republicanos confirmados (177-184 proyectados).

En el Senado, con mayoría en 51 votos y 53 republicanos previos frente a 47 demócratas e independientes, se disputaron 35 bancas (33 de Clase II y dos especiales), defendiendo el oficialismo 22 y la oposición 13. Los demócratas retuvieron sus escaños y sumaron al menos siete bancas republicanas, alcanzando 52-54 senadores frente a 44-46 republicanos.

El desenlace reflejó una de las caídas legislativas más pronunciadas de las últimas décadas para una administración en funciones. Según AP Voter Poll, el 60% de los votantes desaprobaba la gestión de Donald Trump y el 70% demandaba un mayor control parlamentario. El encarecimiento del costo de vida y la presión inflacionaria acumulada terminaron operando como un voto castigo que volcó decisivamente el respaldo de los sectores independientes hacia la oposición.

El factor energético fue central en el humor social. La cotización del combustible sobre 4,10 dólares tras los ataques a Irán impactó de lleno en el presupuesto diario de las familias trabajadoras, donde la dependencia de los automóviles es estructural.

Esta suba de combustibles articuló una reacción ciudadana contra la escalada militar exterior. El análisis del Council on Foreign Relations destaca que el electorado estadounidense manifestó una creciente fatiga frente a las intervenciones armadas en el exterior bajo una consigna nítida de rechazo a la guerra. Para amplios sectores de la población, el contraste entre destinar sumas multimillonarias a operaciones bélicas foráneas mientras la inflación doméstica deterioraba el poder adquisitivo salarial, generó un fuerte rechazo hacia la doctrina de confrontación internacional, inclinando las preferencias electorales.

El ala progresista en el Congreso y el auge del voto joven

La elección no solo favoreció al Partido Demócrata tradicional, sino que consolidó el protagonismo de su ala progresista y de los cuadros vinculados al socialismo democrático. En Míchigan, la congresista de origen palestino-estadounidense Rashida Tlaib aseguró su reelección en el distrito 12 junto al avance histórico de figuras respaldadas por los Socialistas Democráticos de América (DSA) en Detroit.

Rashida Tlaib.

Tlaib, junto con la proyección nacional de Alexandria Ocasio-Cortez desde Nueva York dentro del bloque legislativo del Squad, afianzó una agenda centrada en derechos laborales, cuestionamientos al gasto armamentístico y demandas de desescalada en Medio Oriente.

Este avance legislativo se apoyó en una profunda reconfiguración del electorado más joven. Los sondeos de AP mostraron que los menores de 30 años respaldaron a la oposición en una proporción de 7 a 3, acompañados por un 60% del electorado hispano y un 90% del afroamericano. Asimismo, el sondeo de Axios-Generation Lab y las series de Gallup News registran que más del 60% de los jóvenes estadounidenses mantienen una valoración positiva o prefieren el concepto de socialismo democrático.

La dificultad para acceder a una vivienda propia, la carga de las deudas estudiantiles y la cobertura médica privada han debilitado la adhesión juvenil a los postulados del libre mercado tradicional, consolidando una base de votantes que exige mayor intervención estatal y protección social.

Alexandria Ocasio-Cortez es una de las potenciales candidatas del Partido Demócrata a la presidencia Getty

La gobernabilidad de Trump

Esta movilización del voto joven y de los distritos suburbanos terminó por sellar la instauración de un gobierno dividido, redefiniendo por completo el equilibrio institucional en la Casa Blanca para 2027-2028. Sin mayoría parlamentaria, el Poder Ejecutivo pierde margen para sancionar reformas estructurales, como rebajas impositivas corporativas o desregulaciones, debiendo apoyarse en órdenes ejecutivas y el veto. Sin embargo, el bloqueo es asimétrico: la mayoría demócrata frena la agenda republicana, pero carece de los dos tercios constitucionales (290 votos en la Cámara Baja y 67 en el Senado) para revertir vetos en comercio o política exterior.

A su vez, el Senado demócrata condiciona las confirmaciones federales, sujetando a acuerdos bipartidistas o al bloqueo la designación de jueces de apelación, reguladores y vacantes en la Corte Suprema.

Desde enero de 2027, el control demócrata de las comisiones activará citaciones judiciales y auditorías sobre decisiones previas de Donald Trump. Las comisiones de Servicios Armados y Asuntos Exteriores examinarán la gestión del secretario Pete Hegseth, los relevos en el Pentágono, el costo y la legalidad de la Operación Epic Fury en Irán y las incursiones navales en América Latina.

El candidato demócrata al Senado de EE. UU., Abdul El-Sayed, y su esposa, la Dra. Sarah Jukaku. Getty

Congreso apretado: menos política nacional, más política exterior

Centros de estudios internacionales coinciden en que este escenario altera las prioridades del Ejecutivo. El Council on Foreign Relations (CFR) señala que los presidentes sin mayoría parlamentaria suelen volcarse hacia la política exterior por su mayor autonomía formal. En ese sentido, Brookings Institution prevé una parálisis política marcada por investigaciones hacia 2028; donde subrayan el uso del presupuesto para imponer cláusulas vinculantes en defensa y gasto que limiten la delegación de poderes. En su condición de mandatario en segundo período, Trump enfrentará crecientes dificultades para sortear el escrutinio legislativo.

La Cámara de Representantes hasta el momento. Getty

Los mercados globales reaccionaron positivamente

Wall Street reaccionó a los comicios con alzas tras la rápida aceptación de resultados por Trump, despejando riesgos sobre la certificación. Aun así, acciones ligadas al oficialismo como Trump Media & Technology Group cayeron un 24,5%, frente al alza del 9,6% en minoristas de descuento.

Mayor proteccionismo, más inflación para los estadounidenses

En materia de comercio exterior y proteccionismo, los aranceles promovidos por la administración se consolidaron como una fuente directa de presión inflacionaria interna. Investigaciones del Federal Reserve Bank of Kansas City y análisis de la Tax Foundation demuestran que las tarifas arancelarias extraordinarias terminaron trasladándose a lo largo de las cadenas de distribución hacia los precios minoristas.

Aunque el Ejecutivo conserva facultades delegadas en seguridad nacional, la mayoría demócrata impulsará cláusulas de caducidad automática sobre aranceles extraordinarios y restringirá fondos para barreras discrecionales, buscando mitigar el encarecimiento de bienes importados para los consumidores estadounidenses.

Inflación en EE.UU. (IPC): tras el pico de 2022, el índice había bajado a 2,6% en 2025, pero volvió a subir en 2026. BLS

El escenario para la Argentina

Para la Argentina, el nuevo Congreso estadounidense altera el vínculo bilateral y las negociaciones financieras. En América Latina, las comisiones demócratas controlarán fondos de asistencia, embajadores, operativos navales en Sudamérica, sanciones a Venezuela y Cuba y cláusulas de derechos humanos en acuerdos migratorios. Esto reduce el margen de Javier Milei, quien apoyó su posicionamiento externo en sintonía con Donald Trump ante los vencimientos de 2026-2027, tras el apoyo del Tesoro en 2025 en liquidez y revisiones ante el Fondo Monetario Internacional.

Con el Congreso demócrata, la discrecionalidad del secretario del Tesoro, Scott Bessent, para auxiliar a la Argentina queda restringida. El economista Alberto Ades aportó un dato interesante en la cuestión: un Ejecutivo investigado por el Parlamento reduce del 90% al 60% la probabilidad de nuevos rescates excepcionales o créditos de contingencia del Tesoro. Asimismo, la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina señaló que el resultado acota los salvatajes externos y exige validar el programa local mediante metas técnicas de acumulación de reservas y solvencia fiscal, exigiendo recuperar el crédito voluntario y articular vínculos bipartidistas en Washington.

El presidente Donald Trump junto a Javier Milei en 2025. Embajada de EEUU

En comercio, el freno parlamentario a los aranceles del 10% al 20% alivia la exposición agroindustrial (soja, aceites y alimentos) a barreras proteccionistas. En minería, el consenso bipartidista sobre minerales críticos frente a China sostiene el financiamiento para proyectos de litio en el norte y cobre en la cordillera. Por último, en Vaca Muerta, el alto precio del crudo por el conflicto en el Golfo Pérsico impulsa las exportaciones energéticas, aunque el riesgo país y las tasas externas encarecen financiar gasoductos y plantas de licuefacción.

Conclusiones

El intento del oficialismo por desacoplar la figura presidencial del resultado legislativo refleja las dificultades para contener el desgaste electoral frente a una ciudadanía que priorizó el costo de vida sobre la confrontación internacional. Los giros discursivos de última hora respecto al financiamiento hacia Israel en la guerra con Irán y las políticas migratorias de estricta coerción institucional con el ICE, evidenciaron sus límites para retener a sectores moderados, jóvenes y minorías, dejando a una administración con menor margen de maniobra y a un electorado que optó por imponer límites al mandato de Donald Trump.