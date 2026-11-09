Un auto chocó frente a la Casa Blanca mientras Donald Trump estaba en el edificio

El Servicio Secreto detuvo al conductor tras un violento forcejeo en el perímetro de seguridad. Una segunda persona saltó una barricada y también fue detenida. Las autoridades decretaron un cierre temporal de la residencia presidencial y equipos antibombas inspeccionaron el vehículo. No hubo heridos.

Un hombre chocó su automóvil contra un cartel informativo en Lafayette Square, frente a la Casa Blanca en Washington D.C. , este lunes, hecho que provocó un cierre de seguridad temporal de la sede de Gobierno de los Estados Unidos, mientras el presidente Donald Trump se encontraba en su interior .

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El sedán plateado subió a la vereda e ingresó a la sección empedrada del extremo norte de la plaza. El vehículo colisionó contra un letrero, a más de una cuadra de las rejas de la residencia presidencial, en una zona de acceso público habitual para visitantes.

Tras el impacto, el individuo bajó del auto y forcejeó con agentes del Servicio Secreto y de la Guardia Nacional, quienes lograron reducirlo y concretaron su arresto inmediato en el lugar de los hechos.

Martin Austermuhle , periodista local, describió la escena: "No está claro qué pasó, pero alguien acaba de chocar contra un letrero en el extremo norte del Parque Lafayette Square y luego se peleó con el Servicio Secreto y la Guardia Nacional cuando salió de su auto".

De forma simultánea a este suceso, una segunda persona saltó una barricada en la esquina noroeste de Lafayette Park y también fue detenida . Ambos incidentes ocurrieron cerca de la intersección de las calles 16 y H NW.

La periodista Jennifer Jacobs confirmó la situación desde adentro de la residencia: "Estamos en cierre de seguridad en la Casa Blanca, aparentemente mientras hay un incidente en el Parque Lafayette Square. Un oficial de USSS nos pidió que permanezcamos dentro del edificio".

Como parte de las medidas preventivas, la Policía Metropolitana convocó a su equipo de Eliminación de Artefactos Explosivos para inspeccionar el vehículo, del cual salía humo blanco tras el choque. No hubo reportes de heridos entre los transeúntes presentes en la zona.

Las autoridades levantaron el cierre de seguridad alrededor de las 11 de la mañana. Hasta el momento, el Servicio Secreto no divulgó la identidad del conductor ni los motivos del choque, pero el organismo mantiene ambos casos bajo investigación oficial.