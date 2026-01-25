La justificación de Donald Trump tras un nuevo asesinato por parte de agentes federales El presidente apuntó contra el gobernador Tim Walz y el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, a quienes señaló como responsables políticos de las manifestaciones reprimidas por fuerzas federales. Por + Seguir en







Donald Trump acusó a autoridades de Minnesota por las protestas contra el ICE tras el nuevo asesinato de la policia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a escalar la confrontación política al responsabilizar al gobernador de Minnesota, Tim Walz, y al alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, por las protestas contra los operativos migratorios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), que derivaron en una violenta represión y en una nueva muerte por abuso policial.

"Jonathan Fahey, exdirector de ICE, explica fantásticamente en FoxNews los motivos de los estafadores e insurrectos en Minnesota. ¡Excelente trabajo, Jonathon! Presidente DJT", expresó el mandatario estadounidense en referencia a una nota periodística en la que Fahey había cuestionado con dureza a Walz y Frey por lo que describió como un intento de “socavar” la ofensiva migratoria de la Casa Blanca.

image El exdirector del ICE sostuvo además que la postura de las autoridades locales frente a las manifestaciones constituye una conducta “escandalosa”, con comparaciones históricas que elevaron el tono del debate político.

Las declaraciones se produjeron luego de que el alcalde Frey reclamara públicamente la retirada de agentes del ICE y de la Patrulla Fronteriza de Minneapolis, tras el tiroteo que terminó con la muerte de un hombre de 37 años durante un operativo. En imágenes difundidas por Fox News, Frey defendió el carácter pacífico de las protestas y las vinculó con valores fundacionales del país.

En una conferencia de prensa posterior, el alcalde denunció la represión desplegada por la administración Trump y cuestionó el uso de la fuerza federal. Tras la difusión de un video que muestra a agentes golpeando a un ciudadano y disparándole hasta matarlo, Frey se preguntó cuántas muertes más serán necesarias para que se ponga fin a los operativos. También instó al presidente a “actuar como un líder” y retirar a las fuerzas federales de la ciudad.