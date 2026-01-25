Barack Obama cruzó a Donald Trump por la violencia de los agentes federales: "Esto tiene que parar"

El expresidente de Estados Unidos cuestionó al actual mandatario, luego de que las fuerzas federales mataran a un hombre en Minnesota. "Es una tragedia desgarradora", advirtió.

El expresidente de Estados Unidos Barack Obama cargó contra el actual mandatario de ese país, Donald Trump , por el asesinato de un hombre por parte de agentes federales en Minnesota y cuestionó sus explicaciones sobre el hecho, ya que advirtió que "parecen estar directamente contradichas por evidencia en video".

En una publicación en su cuenta de la red social X, Obama lamentó el crimen del hombre en Minnesota, que era estadounidense y tenía 37 años, y llamó a reflexionar: "El asesinato de Alex Pretti es una tragedia desgarradora. También debería ser una llamada de atención para cada estadounidense, independientemente del partido, de que muchos de nuestros valores fundamentales como nación están siendo cada vez más atacados".

En tal sentido, criticó a la labor de las fuerzas federales: "Los agentes federales de aplicación de la ley y de inmigración tienen un trabajo difícil. Pero los estadounidenses esperan que cumplan con sus deberes de manera legal y responsable, y que trabajen con, en lugar de en contra, de los funcionarios estatales y locales para garantizar la seguridad pública. Eso no es lo que estamos viendo en Minnesota. De hecho, estamos viendo lo contrario".

"Desde hace semanas, la gente de todo el país ha estado justamente indignada por el espectáculo de los reclutas enmascarados del ICE y otros agentes federales actuando con impunidad y empleando tácticas que parecen diseñadas para intimidar, acosar, provocar y poner en peligro a los residentes de una importante ciudad estadounidense", aseveró en esta línea.

En tanto, Obama recordó los cuestionamientos de un exintegrante de un departamento del anterior gobierno de Trump contra los operativos policiales: "Estas tácticas sin precedentes—que incluso el exabogado principal del Departamento de Seguridad Nacional en la primera administración Trump ha calificado de embarazosas, ilegales y crueles— han resultado ahora en los tiroteos mortales de dos ciudadanos estadounidenses".

En este marco, el expresidente estadounidense expuso su desacuerdo con la postura de Trump: "Y, sin embargo, en lugar de intentar imponer algún tipo de disciplina y responsabilidad sobre los agentes que han desplegado, el Presidente y los funcionarios de la administración actual parecen ansiosos por escalar la situación, mientras ofrecen explicaciones públicas para los tiroteos de Mr. Pretti y Renee Good que no están informadas por ninguna investigación seria y que parecen estar directamente contradichas por evidencia en video".

También pidió que los funcionarios trabajen en conjunto. "Esto tiene que parar. Espero que después de esta tragedia más reciente, los funcionarios de la administración reconsideren su enfoque y comiencen a encontrar maneras de trabajar constructivamente con el Gobernador Walz y el Alcalde Frey, así como con la policía estatal y local, para evitar más caos y lograr objetivos legítimos de aplicación de la ley", marcó.

"Mientras tanto, cada estadounidense debería apoyar y encontrar inspiración en la ola de protestas pacíficas en Minneapolis y otras partes del país. Son un recordatorio oportuno de que, en última instancia, depende de cada uno de nosotros como ciudadanos hablar en contra de la injusticia, proteger nuestras libertades básicas y hacer que nuestro gobierno rinda cuentas", concluyó Obama.

El asesinato de un hombre por parte de los agentes federales en Minneapolis

En medio de las protestas tras la muerte de Renee Good en manos de ICE, ocurrió un nuevo tiroteo en la ciudad de Minnesota, en el que agentes federales mataron el sábado a un hombre aparentemente armado. El estremecedor momento fue grabado por un transeúnte y se viralizó en redes sociales.

Según medios estadounidenses, el tiroteo ocurrió en la zona de Whittier, en la ciudad de Minneapolis, cerca de las 9 de la mañana y en presencia de varias personas que circulaban por el lugar.

En el video que se compartió en redes sociales, se puede ver cómo varios policías luchan por reducir a un hombre que, según fuentes policiales citadas por The Post, "tenía un arma de fuego con dos cargadores". Además, compartieron una fotografía del arma.

Según trascendió en las últimas horas, el hombre asesinado contaba con licencia para portar armas de fuego, algo habitual en los Estados Unidos y avalado legalmente bajo la Segunda Enmienda de la Constitución del país.

A las pocas horas de ocurrido el hecho, el jefe de policía de Minneapolis, Brian O'Hara, brindó una conferencia de prensa donde informó que el hombre abatido tenía 37 años, era residente de la propia ciudad y, a la espera de confirmación, se cree que es ciudadano estadounidense. Además, confirmó que se estaba produciendo una "reunión ilegal" en la zona del tiroteo e instó al público a evitarla.

"Nuestra exigencia hoy es que las agencias federales que operan en nuestra ciudad lo hagan con la misma disciplina, humanidad e integridad que exige una aplicación eficaz de la ley en este país. Instamos a todos a mantener la paz", señaló O'Hara.