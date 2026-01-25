25 de enero de 2026 Inicio
La TV de Estados Unidos volvió a burlarse de Javier Milei en un sketch de Saturday Night Live

El Presidente fue parodiado otra vez en el histórico programa humorístico de NBC, donde lo retrataron como un aliado incondicional de Donald Trump y pusieron el foco en el vínculo financiero entre ambos países.

La televisión estadounidense volvió a burlarse de Javier Milei en clave de burla. El presidente argentino fue nuevamente blanco del humor en Saturday Night Live (SNL), el icónico programa de la cadena NBC, que lo incluyó en un sketch ambientado en una supuesta entrega de premios organizada por la Casa Blanca.

Trump junto a Milei, en Davos.
El New York Times le apunta a Trump y ya habla del "colapso que está en camino"

En la parodia, Milei apareció caracterizado como un seguidor absoluto de Donald Trump. El comediante Marcello Hernández fue el encargado de interpretarlo, con patillas pronunciadas, banda presidencial y un acento porteño exagerado, al subir al escenario de los llamados “Trump Awards” para presentar una de las categorías.

El eje del sketch giró en torno a la relación económica entre Estados Unidos y la Argentina. Mezclando inglés y español, el falso Milei definió a Trump como “líder, visionario y el tipo que acaba de tirarme 20 mil millones de dólares”, en alusión al desembolso extraordinario otorgado por el Tesoro estadounidense en octubre de 2025, que el Gobierno argentino devolvió a comienzos de este año.

"Todo esto describe a mi mejor amigo y el dueño de mi cuerpo ideal Donald Trump", agregó el comediante, quien al abrir el sobre recibió otro cheque por 20 mil millones de dólares.

La escena avanzó con elogios desmedidos hacia el expresidente republicano y remates irónicos. Al anunciar el premio a “Mejor película extranjera”, el sobre apareció vacío, pero el personaje cerró el chiste al asegurar que Trump sí había incluido “otro cheque por 10 mil millones”. El segmento terminó con la aparición del actor que encarna a Trump, quien le quitó el premio y lo despidió sin rodeos.

No fue la primera vez que Milei quedó en la mira del humor televisivo norteamericano. En emisiones anteriores, el conductor Colin Jost ya lo había comparado con Austin Powers, reforzando la idea de que el mandatario argentino se convirtió en un personaje recurrente dentro de la sátira política de la TV estadounidense.

