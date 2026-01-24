Javier Milei confirmó un nuevo viaje a Estados Unidos: buscará inversiones en Nueva York

El presidente participará del "Argentina Week", un evento organizado por la embajada nacional. Se desarrollará en marzo en diferentes entidades financieras, como el JP Morgan y el Bank of America.

El presidente Javier Milei volverá a viajar a Estados Unidos en marzo , en lo que significará su visita número 15 al país liderado por Donald Trump desde diciembre de 2023, para participar de un evento de promoción de inversiones que se desarrollará en la ciudad de Nueva York entre el 9 y el 11 del próximo mes.

Según confirmaron fuentes de Casa Rosada, el evento "Argentina Week" está siendo organizado por la Embajada nacional en Estados Unidos y tiene el objetivo de posicionar al país como "un destino atractivo para el capital global", además de mostrar a los posibles inversores el potencial de la economía de la administración libertaria.

"La Argentina ya es un país invertible y continuará profundizando ese proceso. Quienes ingresen en esta etapa inicial podrán capturar oportunidades diferenciales en sectores con alto potencial de crecimiento y escala" , dijo el embajador argentino en Estados Unidos, Alec Oxenford , mediante una publicación en su cuenta oficial de la red social X.

"Hablamos de inversiones capaces de transformar la matriz productiva y sostener un sendero de crecimiento y prosperidad de largo plazo", agregó sobre el evento en el que participará Milei y que buscará inversiones para los sectores de "tecnología, energía, minería, agroindustria, ciencia e innovación, farmacéutico y nuclear".

"Con jornadas de trabajo de día completo en el fabuloso nuevo edificio de JP Morgan, en la sede de Bank of America y en el Consulado Argentino en Nueva York , el Argentina Week combinará paneles estratégicos con side events y múltiples reuniones privadas simultáneas, orientadas a generar vínculos concretos y oportunidades de negocio", adelantó Oxenford.

Además, se espera que al "Argentina Week" asistan otros funcionarios nacionales de primera línea de la gestión libertaria: el ministro de Economía, Luis Caputo; el Canciller, Pablo Quirno; el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni; y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

Ciudadanos del mundo ya se alistan para apuntar contra Javier Milei en el caso $LIBRA

La bielorrusa Krasutskaya Sviatlana Vitalievna fue apenas la pionera. Detrás de esta mujer de Minsk, de 52 años, se alinean otros. Ciudadanos de distintos rincones del planeta que buscan convertirse en querellantes del caso $Libra y señalar al presidente Javier Milei como el protagonista central de lo que describen como una estafa monumental.

Vitalievna se presentó a principios de enero por escrito ante el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi. Reclamó ser parte acusadora, representada por el especialista en criptomonedas Martín Romeo y el abogado Nicolás Oszust. Declaró pérdidas confirmadas por 1.768.079 dólares y afirmó haber caído en una trampa donde se vio involucrado Milei.

Fuentes cercanas a la querella anticiparon que otros damnificados desfilarán por los tribunales en los próximos días. No es una estrategia el desfile pausado: llegan a medida que logran certificar, con toda la burocracia que el dolor requiere, el agujero en sus bolsillos.

Entre quienes buscan unirse a la acusación hay, al menos, un ciudadano de los Emiratos Árabes, un libanés, un colombiano, un chileno y otro bielorruso. En conjunto, sus pérdidas superan los cinco millones de dólares invertidos en $Libra.

Todas las presentaciones harán eco de la de Vitalievna: supieron de $LIBRA el 14 de febrero de 2025, mediante una publicación en X del presidente argentino. Confiaron porque el respaldo público de la primera magistratura otorgó un barniz de legitimidad y seriedad al proyecto.

"Fue una estafa pump and dump sin ningún lugar a dudas", afirmó la bielorrusa el texto. "Después de que la capitalización alcanzó los 4.5 mil millones de dólares, el precio del token se desplomó un 90% en horas, por acciones del equipo y del propio Presidente, que borró publicaciones y se desvinculó del proyecto en menos de cuatro horas. Esto causó gran daño a los inversores y a la credibilidad del sistema blockchain", remató.