Javier Milei confirmó un nuevo viaje a Estados Unidos: buscará inversiones en Nueva York

El presidente participará del "Argentina Week", un evento organizado por la embajada nacional. Se desarrollará en marzo en diferentes entidades financieras, como el JP Morgan y el Bank of America.

Por
El presidente Javier Milei viajará nuevamente a Estados Unidos.

El presidente Javier Milei viajará nuevamente a Estados Unidos.

El presidente Javier Milei volverá a viajar a Estados Unidos en marzo, en lo que significará su visita número 15 al país liderado por Donald Trump desde diciembre de 2023, para participar de un evento de promoción de inversiones que se desarrollará en la ciudad de Nueva York entre el 9 y el 11 del próximo mes.

El diario norteamericano enumeró los logros económicos de la administración de Javier Milei.
El Washington Post destacó la "descarada" defensa de Javier Milei al capitalismo en Davos

Según confirmaron fuentes de Casa Rosada, el evento "Argentina Week" está siendo organizado por la Embajada nacional en Estados Unidos y tiene el objetivo de posicionar al país como "un destino atractivo para el capital global", además de mostrar a los posibles inversores el potencial de la economía de la administración libertaria.

Milei Trump

"La Argentina ya es un país invertible y continuará profundizando ese proceso. Quienes ingresen en esta etapa inicial podrán capturar oportunidades diferenciales en sectores con alto potencial de crecimiento y escala", dijo el embajador argentino en Estados Unidos, Alec Oxenford, mediante una publicación en su cuenta oficial de la red social X.

"Hablamos de inversiones capaces de transformar la matriz productiva y sostener un sendero de crecimiento y prosperidad de largo plazo", agregó sobre el evento en el que participará Milei y que buscará inversiones para los sectores de "tecnología, energía, minería, agroindustria, ciencia e innovación, farmacéutico y nuclear".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/alejandrito/status/2015176605497495589&partner=&hide_thread=false

"Con jornadas de trabajo de día completo en el fabuloso nuevo edificio de JP Morgan, en la sede de Bank of America y en el Consulado Argentino en Nueva York, el Argentina Week combinará paneles estratégicos con side events y múltiples reuniones privadas simultáneas, orientadas a generar vínculos concretos y oportunidades de negocio", adelantó Oxenford.

Además, se espera que al "Argentina Week" asistan otros funcionarios nacionales de primera línea de la gestión libertaria: el ministro de Economía, Luis Caputo; el Canciller, Pablo Quirno; el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni; y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

