Cuánto cuesta y dónde comprar la Copa del Mundo de juguete que armó Messi con sus hijos El capitán argentino mostró en sus redes una réplica oficial de la Copa Mundial hecha por Lego Group: tiene 2.842 piezas y está recomendada para mayores de 12 años.







Días atrás Lionel Messi publico fotos y videos con una Copa del Mundo armada en versión juguete y generó furor entre seguidores, amantes del fútbol y coleccionistas que buscan tener en su casa un modelo similar.

Se trata de una réplica oficial del trofeo de la FIFA lanzada por la compañía Lego. El set cuenta con 2.842 piezas y está recomendado para mayores de 12 años. Según informó la firma, saldrá a la venta el 1 de marzo de 2026. “La terminamos”, escribió Messi, en plural, dando a entender que había armado la copa junto a sus hijos.

El precio de lanzamiento es de 199,99 dólares. Al tipo de cambio oficial en la Argentina, tomando una referencia cercana a los 1420,64 pesos por dólar, equivale a aproximadamente 284.128 pesos, sin contemplar impuestos y percepciones que encarecen las compras en el exterior. Como suele ocurrir con este tipo de lanzamientos, podrá conseguirse a través de la tienda oficial de Lego y en comercios especializados que trabajen con productos importados.

Desde la empresa presentaron el producto con un guiño directo a los fanáticos: “Fans del fútbol: la Copa Mundial de la FIFA 2026 está a la vuelta de la esquina y no hay mejor manera de celebrarlo que haciendo suyo el trofeo más codiciado de su deporte favorito. Esta increíble réplica del trofeo oficial de la Copa Mundial de la FIFA es un espectacular set LEGO y un regalo ganador para adolescentes, adultos y cualquier fan incondicional del deporte rey”.

Pero no es el único lanzamiento mundialista. La marca también puso a la venta una pelota inspirada en los colores del balón oficial del próximo Mundial: tiene 1.498 piezas y un valor de 129,99 dólares, es decir, alrededor de 143.000 pesos al cambio oficial estimado.

