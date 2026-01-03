El ministro de Trabajo de Venezuela, sobre la captura de Nicolás Maduro: "Fue un ataque aéreo criminal" Eduardo Piñate cuestionó el accionar de los EEUU en Caracas y otras ciudades, que terminó con la detención y salida del país del presidente y su esposa. "El nivel de afectación todavía se está evaluando", aseguró. Por + Seguir en







El ministro de Trabajo de Venezuela, Eduardo Piñate, manifestó en C5N su preocupación por el ataque de los Estados Unidos que terminó con la captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores. "Fue un ataque aéreo criminal", advirtió, previo a explicar que todavía están evaluando "el nivel de afectación" en el país.

Para el funcionario, "ha habido una agresión brutal contra el pueblo venezolano. El gobierno de los EEUU ha hecho una incursión aérea, un ataque aéreo criminal contra unidades militares, población civil, en por lo menos cuatro estados del país".

En el mismo mismo sentido, denunció que "se ha secuestrado al presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela y lo dicen así con desparpajo, con absoluto cinismo, de manera brutal. El presidente de los EEUU se jacta de haber secuestrado a un mandatario electo por el pueblo en elecciones democráticas".

"Esto es un agresión que viola todas las líneas de los convenios internacionales, el derecho internacional público, las normas que rigen las relaciones entre las Naciones", agregó.

"Ya hemos decretado el pacto a la lucha armada para enfrentar la agresión del imperialismo", Eduardo Piñate, ministro de Trabajo de Venezuela.



En una entrevista con el periodista Néstor Dib y Gabriel Michi, Piñate abogó por la vuelta de Maduro a Venezuela y aclaró que "el pueblo salió a la calle en todo el país, no solo en Caracas".