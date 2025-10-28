28 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

El impresionante video que muestra al huracán Melissa por dentro en Jamaica

Un avión de la Fuerza Aérea de Estados Unidos sobrevoló el ojo del fenómeno meteorológico, que genera vientos sostenidos de hasta 295 kilómetros por hora.

Por
El impresionante video que muestra al huracán Mellissa por dentro en Jamaica.

El impresionante video que muestra al huracán Mellissa por dentro en Jamaica.

El huracán Melissa que alcanzó la categoría 5, la máxima en la escala Saffir-Simpson, tocó tierra en Jamaica. Desde la Fuerza Aérea de Estados Unidos del 53.º Escuadrón de Reconocimiento Meteorológico sobrevoló el ojo de la tormenta y grabó unas imágenes impresionantes.

Jair Bolsonaro fue condenado por el intento de golpe de Estado contra Lula da Silva.
Te puede interesar:

Brasil: Jair Bolsonaro apeló la condena a 27 años de prisión por el intento de golpe de Estado

Desde las cuentas del Escuadrón de Reconocimiento Meteorológico compartieron imágenes en redes sociales y explicaron que mientras entraban en el ojo del huracán Melissa experimentaron fuertes turbulencias.

Desde el National Hurricane Center realizaron una publicación en redes sociales sobre el huracán: "Esta es una situación extremadamente peligrosa y que pone en riesgo la vida", y brindaron una serie de recomendaciones a los ciudadanos cuando el ojo de la tormenta se encuentra en la zona donde viven.

"No abandonar los refugios, ya que los vientos volverán a aumentar con rapidez e intensidad en el otro lado del ojo; se recomienda a los residentes permanecer en el lugar durante todo el paso de estas condiciones potencialmente mortales", señalaron.

También explicaron que "protegerse del viento, lo mejor que puede hacer es colocar la mayor cantidad posible de paredes entre usted y el exterior. Una habitación interior sin ventanas, preferentemente en un lugar donde también pueda evitar la caída de árboles, es el sitio más seguro dentro de un edificio. Puede cubrirse con un colchón y usar un casco para una protección adicional".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/NHC_Atlantic/status/1983203174564729092&partner=&hide_thread=false

Para mitigar el impacto, el gobierno jamaicano habilitó 881 refugios en toda la isla, mientras que las autoridades utilizan vehículos como autobuses escolares para trasladar a las poblaciones más vulnerables a zonas seguras. El primer ministro Holness instó a todos los jamaicanos a prepararse, permanecer en sus casas y cumplir con las órdenes de evacuación.

Huracán Melissa, en vivo: así avanza el ciclón sobre Jamaica, que también afecta a Dominacana, Cuba, Haití y Bahamas

Embed - Hurricane Melissa Jamaica LIVE Multi Camera Coverage #jamaica #hurricanemelissa

Noticias relacionadas

Brutal enfrentamiento entre narcos y policías en Brasil. 

Megaoperación en Río de Janeiro contra el narcotráfico: más de 60 muertos y 81 detenidos

El huracán está a punto de tocar tierra en Kingston, la capital de Jamaica.
play

Así avanza el huracán Melissa sobre Jamaica, que también afecta a Dominicana, Cuba, Haití y Bahamas

“Estamos intentando capturarlos para averiguar qué está ocurriendo”, indicó la organización Dog of Chernobyl.

Alerta en Chernobyl: aparecieron perros con un llamativo pelaje azul

Un nuevo hallazgo de la NASA.

La NASA confirmó que la Tierra tendrá dos Lunas: la explicación de los astrónomos

¿encontraron la tumba de cleopatra? la arqueologa kathleen martinez, cada vez mas cerca de resolver el misterio

¿Encontraron la tumba de Cleopatra? La arqueóloga Kathleen Martínez, cada vez más cerca de resolver el misterio

Scott Bessent, una figura creciente en la política argentina.
play

La irónica respuesta de Scott Bessent a una senadora demócrata: "Son los peronistas norteamericanos"

Rating Cero

La película que se ganó el corazón de los más chicos.
play

Está en Netflix y es una película ideal para ver con niños menores de 5 años

¿Separados?: después de nueve meses de relación, según fuentes cercanas, el romance de Tom Cruise y Ana de Armas habría llegado a su fin.

¿Separados? Por qué el romance de Tom Cruise y Ana de Armas habría llegado a su fin

Gracias a su mención, se afianza como uno de los lanzamientos más destacados del año en el universo de la perfumería local.

Este es el perfume favorito de Celeste Cid: cuánto sale

Si hablamos de nostalgia y puro amor por la animación noventera, X-Men ’97 ha sido una joya inesperada. La serie animada de Disney+ no solo ha devuelto la estética clásica y el espíritu de la original, sino que además ha conectado directamente con las nuevas tramas del multiverso de Marvel.

Cuáles son los próximos proyectos que tiene Marvel para los X-Men: ¿el año que viene?

El jurado de MasterChef Celebrity﻿ decidirá al nuevo eliminado.

Gala de eliminación en MasterChef Celebrity: quiénes son los 5 en riesgo de irse

El conductor contó quién vuelve a LAM.

Bomba: qué famosa reemplazará a Yanina Latorre en LAM y trabajará con De Brito

últimas noticias

SKF despidió a 145 trabajadores y cerró su planta en Tortuguitas tras más de un siglo en el país

SKF despidió a 145 trabajadores y cerró su planta en Tortuguitas tras más de un siglo en el país

Hace 4 minutos
Jair Bolsonaro fue condenado por el intento de golpe de Estado contra Lula da Silva.

Brasil: Jair Bolsonaro apeló la condena a 27 años de prisión por el intento de golpe de Estado

Hace 10 minutos
El Gobierno analiza convocar a extraordinarias.

El Gobierno ya analiza convocar a extraordinarias para debatir las reformas laboral y tributaria

Hace 18 minutos
Brutal enfrentamiento entre narcos y policías en Brasil. 

Megaoperación en Río de Janeiro contra el narcotráfico: más de 60 muertos y 81 detenidos

Hace 22 minutos
play
La película que se ganó el corazón de los más chicos.

Está en Netflix y es una película ideal para ver con niños menores de 5 años

Hace 27 minutos