El impresionante video que muestra al huracán Melissa por dentro en Jamaica

Un avión de la Fuerza Aérea de Estados Unidos sobrevoló el ojo del fenómeno meteorológico, que genera vientos sostenidos de hasta 295 kilómetros por hora.

El huracán Melissa que alcanzó la categoría 5, la máxima en la escala Saffir-Simpson, tocó tierra en Jamaica. Desde la Fuerza Aérea de Estados Unidos del 53.º Escuadrón de Reconocimiento Meteorológico sobrevoló el ojo de la tormenta y grabó unas imágenes impresionantes.

Desde las cuentas del Escuadrón de Reconocimiento Meteorológico compartieron imágenes en redes sociales y explicaron que mientras entraban en el ojo del huracán Melissa experimentaron fuertes turbulencias.

Desde el National Hurricane Center realizaron una publicación en redes sociales sobre el huracán: "Esta es una situación extremadamente peligrosa y que pone en riesgo la vida", y brindaron una serie de recomendaciones a los ciudadanos cuando el ojo de la tormenta se encuentra en la zona donde viven.

"No abandonar los refugios, ya que los vientos volverán a aumentar con rapidez e intensidad en el otro lado del ojo; se recomienda a los residentes permanecer en el lugar durante todo el paso de estas condiciones potencialmente mortales", señalaron.

También explicaron que "protegerse del viento, lo mejor que puede hacer es colocar la mayor cantidad posible de paredes entre usted y el exterior. Una habitación interior sin ventanas, preferentemente en un lugar donde también pueda evitar la caída de árboles, es el sitio más seguro dentro de un edificio. Puede cubrirse con un colchón y usar un casco para una protección adicional".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/NHC_Atlantic/status/1983203174564729092&partner=&hide_thread=false 12PM Update: The eye of #Melissa is approaching the southwestern coast of Jamaica. STAY IN YOUR SHELTER! For the latest visit https://t.co/tW4KeGe9uJ pic.twitter.com/0QcTSaKIlN — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) October 28, 2025

Para mitigar el impacto, el gobierno jamaicano habilitó 881 refugios en toda la isla, mientras que las autoridades utilizan vehículos como autobuses escolares para trasladar a las poblaciones más vulnerables a zonas seguras. El primer ministro Holness instó a todos los jamaicanos a prepararse, permanecer en sus casas y cumplir con las órdenes de evacuación.

Huracán Melissa, en vivo: así avanza el ciclón sobre Jamaica, que también afecta a Dominacana, Cuba, Haití y Bahamas