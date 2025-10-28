Huracán Melissa, en vivo: así avanza el ciclón sobre Jamaica, que también afecta a Dominicana, Cuba, Haití y Bahamas

El huracán Melissa se intensifica este martes mientras avanza lentamente hacia Kingston, la capital de Jamaica, con vientos de 295 km/h que ya dejaron un saldo de cuatro muertos, 14 heridos e importantes daños materiales, incluidas voladuras de techos y cortes de luz.
La tormenta alcanzó la categoría 5 y se espera que sea el huracán más fuerte que ha golpeado la isla en los últimos 174 años, cuando comenzaron a llevarse registros. El gobierno jamaiquino advirtió a los ciudadanos que "no es el momento de ser valientes" y los instó a buscar refugio.
Las autoridades se preparan para sufrir vientos catastróficos, inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra. "No hay infraestructura en la región que pueda soportar una categoría 5", aseguró el primer ministro, Andrew Holness. "La pregunta ahora es la velocidad de recuperación. Ese es el desafío", señaló.
El Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos informó que Melissa tocó tierra en el suroeste de Jamaica, cerca de New Hope, alrededor de las 12 del martes (las 14 en Argentina) y seguía avanzando hacia el noreste. Se trata de uno de los huracanes más poderosos que haya tocado tierra en la cuenca del Atlántico.
El director del NHC, Michael Brennan, alertó que se espera "un daño masivo" en la zona del núcleo y habrá "fallas estructurales totales". Las montañas más altas de Jamaica podrían registrar ráfagas de hasta 322 km/h, lo que representa "un escenario muy peligroso".
Según las previsiones, Melissa cruzará diagonalmente la isla y golpeará Cuba durante las últimas horas del martes o las primeras del miércoles. Los fuertes vientos estarán acompañados por una marejada ciclónica de hasta 4 metros de altura que afectará las zonas costeras.
Cómo seguir en vivo el huracán Melissa: así avanza sobre Jamaica
Embed - Hurricane Melissa Jamaica LIVE Multi Camera Coverage #jamaica #hurricanemelissa