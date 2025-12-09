Por la caída de las importaciones automotrices, el déficit comercial con Brasil se redujo al mínimo de 2025 Argentina registró el 15° déficit consecutivo de balanza comercial con el país vecino, pero el "rojo" de noviembre fue de u$s129 millones, el menor del año. Por + Seguir en







Argentina es el cuarto mayor proveedor de Brasil y el tercer comprador más importante de productos brasileños.

La balanza comercial entre Argentina y Brasil arrojó su decimoquinto déficit consecutivo en noviembre, según datos oficiales del Ministerio de Economía del país vecino. Sin embargo, el saldo negativo de este mes fue el más acotado de todo 2025, principalmente como resultado de una significativa merma en las importaciones, sobre todo las provenientes del sector automotriz argentino.

El saldo desfavorable para Argentina en el intercambio comercial con Brasil durante noviembre fue de u$s129 millones. Si bien se mantuvo en zona de déficit, el monto representa una mejora sustancial respecto al promedio mensual registrado entre enero y octubre, que había sido de u$s510 millones. Las importaciones cayeron un 3,5% interanual, lo que marcó la primera variación negativa de las compras al exterior en 15 meses.

La principal causa de este acotado déficit mensual fue la fuerte contracción en las importaciones provenientes de la industria automotriz, sector que concentra el grueso del comercio entre ambas naciones. En particular, se destacó una merma del 21% en las compras de partes y accesorios de vehículos automotores. También se registraron descensos en las adquisiciones de cacao en polvo y calzado, aunque se observó un aumento considerable en la compra de productos siderúrgicos.

En cuanto a las exportaciones argentinas, que cayeron un 7,8% interanual, el sector automotriz mostró un comportamiento dispar: se registró un salto del 72,5% en los vehículos destinados al transporte de mercancías, pero un derrumbe del 52,2% en las ventas de vehículos para el transporte de pasajeros. Dentro del rubro agropecuario, la baja más relevante se observó en las ventas de trigo.

A pesar del resultado de noviembre, la cifra de déficit acumulado en los primeros once meses de 2025 alcanzó los u$s5.227 millones, lo que contrasta fuertemente con el déficit de u$s256 millones registrado en igual período del año anterior. Esta cifra se convierte en la peor desde 2017 y la segunda peor desde 2011, siendo consecuencia, principalmente, de un incremento del 35,9% en las importaciones, el mayor crecimiento desde 2010 (excluyendo la recuperación post-pandemia).

Un relevamiento de la Cámara Argentina de Comercio (CAC) ubicó a Argentina como el cuarto mayor proveedor de Brasil y el tercer comprador más importante de productos brasileños. Para 2026, la consultora Abeceb estima que el "rojo" comercial se estabilizaría en niveles similares a los de este año, aunque advierte que el moderado crecimiento esperado para la economía brasileña y las altas tasas de interés podrían perjudicar las exportaciones argentinas.