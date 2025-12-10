Frenan un viaje de egresados por choferes alcoholizados: sus reemplazantes también dieron positivo el test

10 de diciembre de 2025 Inicio
El hecho ocurrió en la terminal de micros de la ciudad de Oliva, en Córdoba, cuando un viaje de estudiantes se demoró varias horas porque los resultados de los cuatro choferes dieron por encima de cero en el test de alcoholemia.

El hecho ocurrió en la Terminal de Ómnibus de Oliva.

El viaje de egresados a Bariloche de los estudiantes de 6° año del Instituto Sagrado Corazón de Oliva, en Córdoba debió ser demorado por varias horas debido a que los dos choferes de la empresa Flecha Bus que iban a llevarlos dieron positivo de alcoholemia: los dos reemplazos que llegaron horas después también marcaron por arriba de 0 en la prueba.

Horror en Córdoba: detuvieron a una mujer que convivió con el cadáver de su hija bajo la cama

El insólito hecho ocurrió esta mañana en la Terminal de Ómnibus de Oliva, a unos 100 kilómetros de la capital cordobesa, cuando el sueño de los chicos por el viaje se truncó tras el operativo de alcoholemia en los conductores. A pedido de los padres, ambos choferes fueron testeados, y se comprobó que tenían alcohol en sangre: fueron multados en el acto y se les retuvieron las licencias.

Sin embargo, la situación se iba a tornar más insólita aún cuando la empresa envió a dos reemplazos, horas después, quienes también marcaron por arriba de 0 en la prueba, en el procedimiento que lleva a cambo la Municipalidad de Oliva. Tras la intervención de la jueza de Faltas, Marisa Bassano, se emitió una orden de inhabilitación para los choferes, que además deberán pagar una multa cercana a los $800.000. El plazo de la inhabilitación se definirá en los próximos días.

En tanto, Flecha Bus negó que los choferes estuvieran alcoholizados y apuntó a un mal funcionamiento del alcoholímetro municipal. La empresa de transporte desmintió la alcoholemia positiva de sus choferes y responsabilizó a un supuesto mal funcionamiento del alcoholímetro municipal. Cinco conductores dieron negativo con el equipo de la Policía Caminera. La Municipalidad de Oliva sostiene que el procedimiento se realizó "conforme a derecho".

Horas más tarde, tras una extensa espera, los choferes de reemplazo enviados se volvieron a someter a un control: en este caso, el test dio negativo. Los padres presentes aseguraron al medio local El Doce TV que el primer resultado había sido “apenas por encima de 0”.Finalmente, los estudiantes del Sagrado Corazón de Oliva pudieron iniciar su ansiado rumbo hacia Bariloche, luego de varias horas de contratiempos y un despliegue preventivo que buscó garantizar la seguridad de los jóvenes egresados.

