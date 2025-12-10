IR A
The Eras Tour: a qué hora se estrena el documental de Taylor Swift en Argentina y dónde verlo

La cantautora y directora estadounidense filmó, en seis capítulos, el detrás de escena de la gira mundial más ambiciosa de su carrera.

Taylor Swift en The Eras Tour.

Taylor Swift en The Eras Tour.

Taylor Swift, consagrada otro año más como la cantante mujer más escuchada en Spotify, estrenará este viernes en Disney+ una serie documental de seis capítulos con el detrás de escena de la gira mundial más ambiciosa de su carrera: The Eras Tour.

La producción que se titula Taylor Swift: The End of an Era acompaña a la artista durante los viajes que realizó entre marzo de 2023 y diciembre de 2024 para cantar ante millones de personas en todo el mundo, incluidos tres espectáculos en el estadio River Plate el 9, 11 y 12 de noviembre de 2023.

Taylor Swift The End of an Era

En cada show, la artista desplegó todos sus talentos para contar la historia de sus 11 álbumes o, mejor dicho, sus 11 eras: Taylor Swift, Fearless, Speak Now, Red, 1989, Reputation, Lover, folklore, evermore, Midnights y The Tortured Poets Department (TTPD).

Además de mostrar el esfuerzo y la planificación necesaria para llevar acabo esta superproducción, también se podrá ver la versión más enamorada de Taylor Swift. Su prometido, Travis Kelce, aparecerá en el documental ya que la acompañó durante algunos de los shows.

El segundo fin de semana de noviembre de 2023 el jugador de fútbol americano aterrizó en Argentina y en el segundo show la cantante cambió un verso de Karma para dedicárselo: "Karma is the guy on the Chiefs, coming straight home to me".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TayUpdatesARG/status/1856011149935784080&partner=&hide_thread=false

A qué hora se estrena Taylor Swift: The End of an Era en Argentina

La página oficial de Disney+ solo aclara que en Estados Unidos se estrenará a medianoche, por ende las swifties norteamericanas solo tendrán que esperar despiertas desde el jueves. Debido a la diferencia horaria, para las argentinas es otra historia: los seis capítulos del documental estarán disponibles a partir de las cinco de la mañana.

A la par, se estrenará la película The Eras Tour: The Final Show, que muestra el concierto completo en Vancouver, incluido el set del anteúltimo álbum de Taylor Swift, The Tortured Poets Department (TTPD).

Para esperar ambas producciones, desde 2024 en la misma plataforma, se encuentra The Eras Tour (Taylor's Version) que incluye el concierto y cinco canciones acústicas para revivir la emoción de haber sido parte de este evento único en la vida de cualquier swiftie. O seguir reproduciendo su último álbum, The Life of a Showgirl.

Trailer de Taylor Swift: The End of an Era en Argentina

Embed - Taylor Swift | The End of an Era | Official Trailer | Disney+

