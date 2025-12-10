La modelo Nicole Neumann hizo un fuerte descargo donde aclaró las versiones del por qué su hija Allegra, que tuvo con el exfutbolista Fabián Cubero, no festejará los 15 años con sus padres juntos.
La modelo desmintió las versiones sobre que ella no quiso la unión familiar en la fiesta de la hija que tuvo con su exmarido Fabián Cubero. "De ninguna manera fui yo", aseguró.
En una carta aseguró que ella propuso la unión familiar, pero, al contrario de los trascendidos, que fue su exmarido y su mujer, la panelista Mica Viciconte, quienes no quisieron. "De ninguna manera", habría sido la respuesta.
"Lamento que tengas toda la data con las mentiras de la gente vende humo y comuniques cosas que no son!! Y encima sobre menores que leen y les duele", aseguró la mediática en una carta a la periodista Laura Ubfal que habló del tema en su sitio web.
Además, Neumann reveló el diálogo que tuvo con su hija sobre el festejo: "Creo haber dejado bien en claro la última vez que hablé públicamente, que yo le pregunté a mi hija qué quería, ella dijo que le encantaría las dos familias juntas, y yo dije que por supuesto! Que no había problema y que por mí 'así sería'!!!"
La modelo cerró su aclaración apuntando a su expareja y padre de sus tres hijas, Indiana, Allegra y Sienna, de 17, 14 y 11 años respectivamente: "Por lo tanto, la que dijo 'de ninguna manera' fue la otra parte. Así que la que quiso tener a sus padres y familias juntas fue Allegra y su mamá (o sea yo!) y fue la otra parte la que dijo 'de ninguna manera'", cerró la defensora de los animales.
