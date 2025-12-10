10 de diciembre de 2025 Inicio
Horóscopo de hoy, jueves 11 de diciembre

Conocé lo que depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

Enterate que depara tu signo para este jueves.

Enterate que depara tu signo para este jueves.

Conoce lo que te depara el horóscopo para este jueves 11 de diciembre de 2025 con relación al amor, salud, abajo según tu signo del zodíaco.

¿Cuáles son los signos mas sensibilizados con la Luna en Libra del fin de semana?

Aries

(21 de marzo al 20 de abril)

Aumenta la necesidad de estar más tiempo con los suyos. Los problemas financieros se resuelven de forma imprevista. Tensión laboral, manténgase alerta. Sufrirá leves dolores de cabeza, tal vez por el estrés.

Tauro

(21 de abril al 21 de mayo)

La suerte le sonríe en el terreno del corazón. En los asuntos de dinero, trate de buscar buenos asesores. No sea tan reacio al trabajo en equipo. La parte más delicada de su organismo será el estómago.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

Las satisfacciones se las proporcionará su vida familiar. Mejor jornada para comprar y vender que para guardar. Pida ayuda para tomar decisiones profesionales. Los cuidados que se dispensa le mantienen en forma.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

Hoy sí disfrutará con su pareja. La fortuna le sonreirá dando a su economía un empujón. Ponga un poco más de su parte, el trabajo no sale solo. Los problemas, apárquelos, y disfrute de su tiempo libre.

Leo

(23 de julio al 22 de agosto)

Los planetas anuncian experiencias excitantes y gratas. Quiere hacer con su dinero más cosas de las que puede. Se abren nuevas puertas en el terreno profesional. Por su salud, descanse todo cuanto pueda.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

Conocerá a gente muy interesante en breve plazo. Sea más prudente con los innecesarios gastos que realiza. Aparecerá un compañero dispuesto a hacerle sombra. Los nervios pueden jugarle una mala pasada, relájese.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

Un gran amor se acerca, no lo deje pasar de largo. No despilfarre los ahorros que guarda para las malas épocas. Está muy bien considerado en su empresa. Por la tendencia a aumentar de peso, procure hacer ejercicio.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

Es muy importante que no confunda el amor con el sexo. Económicamente, aparece una eventual emergencia. Se acabará el agobio cuando se entreguen los pedidos. Modérese con el ejercicio o acabará agotado.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

Escuche a su pareja, tiene mucho que contarle. Lo mejor no tiene por qué ser siempre lo más caro. Sus iniciativas en el trabajo se desarrollarán con lentitud. Las molestias en la zona lumbar desaparecerán.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

No se queje, las cosas no pueden ir mejor en el amor. Sus ahorros se incrementan de forma extra. Fin de los tiempos duros en el trabajo. Contra el insomnio, levántese y lea hasta que vuelva el sueño.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

Las conductas apasionadas le traerán malos resultados. Lo más aconsejable es que ahorre durante unos meses. Día perfecto para programar nuevos trabajos. Manténgase erguido al caminar para no cargar la espalda.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

Ha obrado mal con su pareja, y ella lo sabe. Le amenazan importantes gastos extras, sea comedido. En el aspecto profesional, todo marcha. Por su salud, evite las grasas y los dulces.

