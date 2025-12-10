La escena paralizó a la conductora y a los panelistas que vieron la dura advertencia del músico al periodista Gustavo Méndez.

El estudio de televisión del programa de Moria Casán , en El Trece, se paralizó cuando L-Gante entró en cámara para encarar al periodista Gustavo Méndez que leyó un mensaje de su exmanager Maxi "El Brother " sobre un presunto contrato "leonino".

El músico de cumbia 420 fue a La mañana con Moria para contar cómo sigue su gira este 2025 y su nueva vida lejos de su antiguo entorno, y en un momento el panelista leyó un whatsapp que le mandó el exrepresentante del artista. "9.40, Maxi me escribe y me dice '¿Estás?' .

Agregó: "Yo le pregunté si era él, porque tenía su número viejo. Me empezó a responder y le pasé todo a la producción... ", dijo, citando el contexto.

En ese instante, la actitud de L-Gante cambió drásticamente y se paró al lado a Méndez con un tono amenazante: "Si yo me pongo a leer los mensajes y contara acá mismo todas las personas que me dicen que sos un bolud... no terminamos más" , sentenció L-Gante.

Embed Lgante ubicando a Gus Méndez pic.twitter.com/dIZl6YJfhq — #Intrusos (@Intrusos) December 10, 2025

El mediático lo expuso diciendo que Méndez lo saludó bien cuando llegó y que después lo trató mal ante las cámaras, que a partir de ahora era un 'logi'. "No me molestó lo que haya dicho Maxi, no se si te suma a vos. Me pareces un boludo...", empezó. "Te tienen que corregir un poquito", lanzó.

La One y el resto de los panelistas se quedaron en silencio sin poder creer la escena que estaban viendo en vivo. Mendez no se quedó callado y si bien le pidió disculpas, citando a la producción, respondió: "Hay que tener derecho a réplica.. Solamente leí, Ni opiné", se descargó.