"Sos un bol...": cómo fue el cruce entre L-Gante y un panelista de Moria Casán

La escena paralizó a la conductora y a los panelistas que vieron la dura advertencia del músico al periodista Gustavo Méndez.

La conductora quedó desorientada por el momento de tensión que se vivió en vivo.

Redes sociales

El estudio de televisión del programa de Moria Casán, en El Trece, se paralizó cuando L-Gante entró en cámara para encarar al periodista Gustavo Méndez que leyó un mensaje de su exmanager Maxi "El Brother" sobre un presunto contrato "leonino".

El músico de cumbia 420 fue a La mañana con Moria para contar cómo sigue su gira este 2025 y su nueva vida lejos de su antiguo entorno, y en un momento el panelista leyó un whatsapp que le mandó el exrepresentante del artista. "9.40, Maxi me escribe y me dice '¿Estás?'.

Agregó: "Yo le pregunté si era él, porque tenía su número viejo. Me empezó a responder y le pasé todo a la producción...", dijo, citando el contexto.

En ese instante, la actitud de L-Gante cambió drásticamente y se paró al lado a Méndez con un tono amenazante: "Si yo me pongo a leer los mensajes y contara acá mismo todas las personas que me dicen que sos un bolud... no terminamos más", sentenció L-Gante.

El mediático lo expuso diciendo que Méndez lo saludó bien cuando llegó y que después lo trató mal ante las cámaras, que a partir de ahora era un 'logi'. "No me molestó lo que haya dicho Maxi, no se si te suma a vos. Me pareces un boludo...", empezó. "Te tienen que corregir un poquito", lanzó.

La One y el resto de los panelistas se quedaron en silencio sin poder creer la escena que estaban viendo en vivo. Mendez no se quedó callado y si bien le pidió disculpas, citando a la producción, respondió: "Hay que tener derecho a réplica.. Solamente leí, Ni opiné", se descargó.

