4 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

El capitán de uno de los barcos de la flotilla bloqueada en Gaza: "El plan es matar de hambre a los palestinos"

Jorge González, miembro de Global Sumud Flotilla, explicó que las embarcaciones que Israel impidió llegar a la Franja tenían cajas con alimentos no perecederos, pastillas para desalinizar agua y remedios. "Ya nos habían amenazado que nos iban a tratar como terroristas", agregó.

Por
“Es una flotilla humanitaria

“Es una flotilla humanitaria, solidaria, pacífica", aseguró González a C5N. 

Crece el escándalo internacional por el bloqueo israelí a la flotilla que trasladaba ayuda humanitaria a la Franja de Gaza. En medio de las masivas protestas en distintas ciudades europeas, C5N habló con Jorge González, miembro de Global Sumud Flotilla, y capitán de una de las embarcaciones que que Israel impidió llegar al enclave. "El plan es matar de hambre a los palestinos", aseguró.

La fuerte advertencia de Donald Trump a Hamás si retrasa el acuerdo de paz con Israel
Te puede interesar:

La fuerte advertencia de Donald Trump a Hamás si retrasa el acuerdo de paz con Israel

“Al principio fue un trabajo, esfuerzo de mucha gente y voluntades reunidas para llevar ayuda humanitaria a Gaza, romper el cerco y crear un corredor humanitario para que dejen de matar de hambre también a los sobrevivientes de los que mataron a tiros y misiles”, explicó en un primer momento Jorge González en una entrevista con el conductor de Argentina en Vivo, Néstor Dib.

En relación al bloqueo de los barcos, el capitán señaló que "era bastante previsible que Israel no nos dejara llegar", previo a recordar que "hace algunos años mataron a 9 personas ametrallando los barcos y hace tres meses hundieron uno donde iba Greta Thunberg y otras personas”. “Todo esto siempre es aguas internacionales, violando cualquier lógica del derecho internacional”, lamentó.

A vez, puso énfasis en que las fuerzas israelíes "ya nos habían amenazado que nos iban a tratar como terroristas, que no nos iban a dejar llegar y nos iban a meter en cárceles de máxima seguridad y bueno, cumplieron su promesa. Pero nosotros también cumplimos la promesa de intentar llegar a Gaza”.

Sobre los más de 500 activistas detenidos, reveló: "Ya están tramitándose algunas deportaciones, hay consulados trabajando al respecto, pero hasta que no esté el último tripulante sano y salvo, fuera de la cárcel israelí hay que seguir trabajando para eso”.

“Es una flotilla humanitaria, solidaria, pacífica y que además todo el mundo vio como la cargábamos. Adentro había cantidades de caja con alimentos no perecederos, pastillas para desalinizar agua y un montón de remedios. Iban cargados de cosas, no sé qué hicieron, si los hundieron o qué. El plan es matar de hambre a los palestinos, por eso no nos dejaron llegar”, concluyó González.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Desde la ONU aseguraron que el plan de paz entre Israel y Hamás es una oportunidad vital para Gaza

Desde la ONU aseguraron que el plan de paz entre Israel y Hamás es una "oportunidad vital" para Gaza

Benjamín Netanyahu busca alinear posiciones con EE.UU.

Israel tomó distancia de la aceptación de Hamás para liberar a los rehenes

Protestas en Barcelona en apoyo a Palestina

Miles de personas protestaron en todo el mundo contra Israel por detener la flotilla con ayuda humanitaria para Gaza

la flotilla mikeno fue interceptada por israel mientras se dirigia a la franja de gaza

La flotilla Mikeno fue interceptada por Israel mientras se dirigía a la Franja de Gaza

Pese a la oposición de Israel, Trump cree que puede alcanzar un acuerdo.

Trump aseguró que hay "una oportunidad real" de terminar la guerra en Gaza

Los tanques israelíes avanzan hacia el centro de la Ciudad de Gaza.

Hamás asegura que perdió contacto con dos rehenes en la Franja de Gaza

Rating Cero

De Brito contó en escándalo entre dos figuras de la televisión.

Ángel de Brito reveló el conflicto entre dos figuras del espectáculo: "Se pudrió todo"

Elizabeth Olsen se debate entre la frustración de no saber qué será del futuro de Wanda y el cariño que le tiene al personaje, asegurando que volvería al papel si hay una historia que lo justifique. 

¿Ya no le importa? Marvel no tiene planes a largo plazo de un importante personaje que además es querido por los fans

Estreno coreano: ¿Qué propuesta de Netflix está llamando la atención?
play

Esta película coreana tiene un vengador que no se detiene y es pura acción: qué estreno de Netflix está llamando la atención

Moria Casán será conductora en El Trece.

Moria Casán reveló cuándo debutará en El Trece: a qué programa reemplazará

Vientos Oscuros, un estreno de 2022 ya està disponible en netflix.
play

Vientos oscuros es la serie que tiene a todos sorprendidos en Netflix: de qué se trata

Comienzan los cuartos de final de La Voz Argentina.

La Voz Argentina, en la última recta: cuándo comienzan los cuartos de final

últimas noticias

Mauricio Macri retomó el vínculo con Javier Milei. 

Macri: "Después del 26 de octubre, confío en que el Gobierno iniciará una etapa de cambios"

Hace 5 minutos
Argentina, entre los peores países en inversión deportiva.

Argentina, entre los presupuestos deportivos más bajos de Latinoamérica: el plan para recuperar la autonomía del ENARD

Hace 26 minutos
La fuerte advertencia de Donald Trump a Hamás si retrasa el acuerdo de paz con Israel

La fuerte advertencia de Donald Trump a Hamás si retrasa el acuerdo de paz con Israel

Hace 1 hora
play
Colapinto, con mucha bronca por no avanzar a Q2

La bronca de Colapinto tras la clasificación del Gran Premio de Singapur: "Me voy caliente"

Hace 1 hora
En tan sólo 5 minutos, se puede comer unas deliciosas costillas de cerdo con miel y mostaza.

En 5 minutos: la receta veloz para llevar las costillas de cerdo a otro nivel de sabor cuando no hay tiempo

Hace 1 hora