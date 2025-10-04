El capitán de uno de los barcos de la flotilla bloqueada en Gaza: "El plan es matar de hambre a los palestinos" Jorge González, miembro de Global Sumud Flotilla, explicó que las embarcaciones que Israel impidió llegar a la Franja tenían cajas con alimentos no perecederos, pastillas para desalinizar agua y remedios. "Ya nos habían amenazado que nos iban a tratar como terroristas", agregó. Por







“Es una flotilla humanitaria, solidaria, pacífica", aseguró González a C5N.

Crece el escándalo internacional por el bloqueo israelí a la flotilla que trasladaba ayuda humanitaria a la Franja de Gaza. En medio de las masivas protestas en distintas ciudades europeas, C5N habló con Jorge González, miembro de Global Sumud Flotilla, y capitán de una de las embarcaciones que que Israel impidió llegar al enclave. "El plan es matar de hambre a los palestinos", aseguró.

“Al principio fue un trabajo, esfuerzo de mucha gente y voluntades reunidas para llevar ayuda humanitaria a Gaza, romper el cerco y crear un corredor humanitario para que dejen de matar de hambre también a los sobrevivientes de los que mataron a tiros y misiles”, explicó en un primer momento Jorge González en una entrevista con el conductor de Argentina en Vivo, Néstor Dib.

En relación al bloqueo de los barcos, el capitán señaló que "era bastante previsible que Israel no nos dejara llegar", previo a recordar que "hace algunos años mataron a 9 personas ametrallando los barcos y hace tres meses hundieron uno donde iba Greta Thunberg y otras personas”. “Todo esto siempre es aguas internacionales, violando cualquier lógica del derecho internacional”, lamentó.

A vez, puso énfasis en que las fuerzas israelíes "ya nos habían amenazado que nos iban a tratar como terroristas, que no nos iban a dejar llegar y nos iban a meter en cárceles de máxima seguridad y bueno, cumplieron su promesa. Pero nosotros también cumplimos la promesa de intentar llegar a Gaza”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/C5N/status/1974499289800818988&partner=&hide_thread=false "El plan es matar de hambre a los palestinos": la palabra del capitán de uno de los barcos de la flotilla bloqueada en Gaza



#C5N en vivo: https://t.co/9fxDe5JViU pic.twitter.com/Vm75FT7I8Y — C5N (@C5N) October 4, 2025

Sobre los más de 500 activistas detenidos, reveló: "Ya están tramitándose algunas deportaciones, hay consulados trabajando al respecto, pero hasta que no esté el último tripulante sano y salvo, fuera de la cárcel israelí hay que seguir trabajando para eso”. “Es una flotilla humanitaria, solidaria, pacífica y que además todo el mundo vio como la cargábamos. Adentro había cantidades de caja con alimentos no perecederos, pastillas para desalinizar agua y un montón de remedios. Iban cargados de cosas, no sé qué hicieron, si los hundieron o qué. El plan es matar de hambre a los palestinos, por eso no nos dejaron llegar”, concluyó González.