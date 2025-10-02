La flotilla Mikeno fue interceptada por Israel mientras se dirigía a la Franja de Gaza Desde los canales de la Global Sumud Flotilla informaron que el bote no llegó a las costas del territorio palestino. Las autoridades isaelíes informaron que frenaron al resto de los barcos que se dirigían a territorio palestino e indicaron que "todos los pasajeros se encuentran sanos y salvos y se dirigen a Israel, desde donde serán deportados a Europa". Por







El GPS del barco Mikenos, perteneciente al programa de Global Sumud Flotilla, que llevan ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, informó que se encuentra a muy cerca de la costa a pesar de los esfuerzos de Israel, que interceptaron al resto de botes de la misión. Sin embargo, horas después desde las redes oficiales de la flotilla detallaron que la información era errónea y no logró llegar al territorio.

Los organizadores de la Global Sumud Flotilla denunciaron en redes sociales que más de "443 voluntarios de 47 países fueron capturados ilegalmente en aguas internacionales después de que Israel interceptara la flota. Los activistas fueron atacados con cañones de agua, rociados con aguas residuales y sus comunicaciones fueron interrumpidas".

UPDATE ON MIKENO:

The reports about Mikeno making it to #Gaza were false. After verification on the ground the post about Mikeno making it to the shores of Gaza has been EFFECTIVELY removed from our wall! — Global Sumud Flotilla (@GSMFlotilla) October 2, 2025



The reports about Mikeno making it to #Gaza were false. After verification on the ground the post about Mikeno making it to the shores of Gaza has been EFFECTIVELY removed from our wall! — Global Sumud Flotilla (@GSMFlotilla) October 2, 2025

Durante la noche de ayer, las Fuerzas de Defensa de Israel comenzaron a interceptar, una por una, a las flotillas y detener a las personas que se encontraban dentro.

Las autoridades israelíes detallaron que terminó la operación y que "todos los pasajeros se encuentran sanos y salvos. Se dirigen sanos y salvos a Israel, desde donde serán deportados a Europa". Aunque advirtieron que "un último buque de esta provocación permanece a distancia. Si se acerca, su intento de entrar en una zona de combate activo y romper el bloqueo también será impedido".

Hamas-Sumud passengers on their yachts are making their way safely and peacefully to Israel, where their deportation procedures to Europe will begin. The passengers are safe and in good health. — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) October 2, 2025