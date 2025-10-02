2 de octubre de 2025 Inicio
La flotilla Mikeno fue interceptada por Israel mientras se dirigía a la Franja de Gaza

Desde los canales de la Global Sumud Flotilla informaron que el bote no llegó a las costas del territorio palestino. Las autoridades isaelíes informaron que frenaron al resto de los barcos que se dirigían a territorio palestino e indicaron que "todos los pasajeros se encuentran sanos y salvos y se dirigen a Israel, desde donde serán deportados a Europa".

El GPS del barco Mikenos, perteneciente al programa de Global Sumud Flotilla, que llevan ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, informó que se encuentra a muy cerca de la costa a pesar de los esfuerzos de Israel, que interceptaron al resto de botes de la misión. Sin embargo, horas después desde las redes oficiales de la flotilla detallaron que la información era errónea y no logró llegar al territorio.

Protestas Madrid por Palestina 
Miles de personas protestaron en todo el mundo contra Israel por detener la flotilla con ayuda humanitaria para Gaza

Los organizadores de la Global Sumud Flotilla denunciaron en redes sociales que más de "443 voluntarios de 47 países fueron capturados ilegalmente en aguas internacionales después de que Israel interceptara la flota. Los activistas fueron atacados con cañones de agua, rociados con aguas residuales y sus comunicaciones fueron interrumpidas".

Las autoridades israelíes detallaron que terminó la operación y que "todos los pasajeros se encuentran sanos y salvos. Se dirigen sanos y salvos a Israel, desde donde serán deportados a Europa". Aunque advirtieron que "un último buque de esta provocación permanece a distancia. Si se acerca, su intento de entrar en una zona de combate activo y romper el bloqueo también será impedido".

