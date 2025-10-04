4 de octubre de 2025 Inicio
Italia: masiva protesta tras la detención de la flotilla con ayuda humanitaria para Gaza

Bajo el lema "Bloqueamos todo, Palestina libre", miles de personas salieron a las calles de la capital para manifestarse en contra del bloqueo a la Franja, luego de que el bote sea impedido de llegar a las costas del territorio palestino con alimentos y medicamentos.

Masiva protesta en las calles de Roma. 

“Estamos en plena movilización con gente que viene de muchas ciudades”, señaló desde las calles de Roma la periodista de C5N Pamela Francescato, quien en la masividad de la marcha entrevistó a algunas de las personas presentes.

“Vengo a protestar en contra del genocidio palestino” y "el bloqueo de la flotilla es algo absolutamente mal, no puede ocurrir esto", son algunas de las frases expresadas por los manifestantes, en su mayoría italianos.

Los organizadores de la Global Sumud Flotilla denunciaron en redes sociales que más de "443 voluntarios de 47 países fueron capturados ilegalmente en aguas internacionales después de que Israel interceptara la flota. Los activistas fueron atacados con cañones de agua, rociados con aguas residuales y sus comunicaciones fueron interrumpidas".

En la noche del jueves, las Fuerzas de Defensa de Israel comenzaron a interceptar, una por una, a las flotillas y detener a las personas que se encontraban dentro. Las autoridades israelíes detallaron que terminó la operación y que "todos los pasajeros se encuentran sanos y salvos. Se dirigen sanos y salvos a Israel, desde donde serán deportados a Europa". Aunque advirtieron que "un último buque de esta provocación permanece a distancia. Si se acerca, su intento de entrar en una zona de combate activo y romper el bloqueo también será impedido".

