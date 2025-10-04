Italia: masiva protesta tras la detención de la flotilla con ayuda humanitaria para Gaza Bajo el lema "Bloqueamos todo, Palestina libre", miles de personas salieron a las calles de la capital para manifestarse en contra del bloqueo a la Franja, luego de que el bote sea impedido de llegar a las costas del territorio palestino con alimentos y medicamentos. Por







Masiva protesta en las calles de Roma. @fgc_nazionale

Miles de personas llevan a cabo este sábado en las calles de Roma, Italia, una nueva y masiva protesta en contra del bloqueo de Israel al barco Mikenos, perteneciente al programa de Global Sumud Flotilla, que trasladaba ayuda humanitaria a la Franja de Gaza. La manifestación se suma a las realizadas en las ciudades europeas donde tambien se rechazó la detención de más de 500 activistas.

“Estamos en plena movilización con gente que viene de muchas ciudades”, señaló desde las calles de Roma la periodista de C5N Pamela Francescato, quien en la masividad de la marcha entrevistó a algunas de las personas presentes.

“Vengo a protestar en contra del genocidio palestino” y "el bloqueo de la flotilla es algo absolutamente mal, no puede ocurrir esto", son algunas de las frases expresadas por los manifestantes, en su mayoría italianos.

Los organizadores de la Global Sumud Flotilla denunciaron en redes sociales que más de "443 voluntarios de 47 países fueron capturados ilegalmente en aguas internacionales después de que Israel interceptara la flota. Los activistas fueron atacados con cañones de agua, rociados con aguas residuales y sus comunicaciones fueron interrumpidas".