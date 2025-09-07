7 de septiembre de 2025 Inicio
Vivir más años: estas son las cinco acciones que benefician a la longevidad según expertos

Mantener rutinas simples puede marcar la diferencia. La ciencia respalda acciones cotidianas que prolongan la vida y mejoran el bienestar.

La clave está en hábitos simples y sostenibles.

Muchas personas buscan recetas mágicas o tratamientos caros para extender sus años de vida, pero los especialistas coinciden en que la clave está en hábitos simples y sostenibles. La longevidad, explican, depende más de rutinas cotidianas que de intervenciones complejas.

Por qué hay que dormir del lado izquierdo para vivir más años

Llevar una vida equilibrada, con buena alimentación, descanso suficiente y actividad física regular, se consolida como el camino más respaldado por la ciencia. Así lo remarcó John Tower, profesor de Ciencias Biológicas en la Universidad de California, quien destaca estas prácticas como las tácticas de longevidad más efectivas y comprobadas.

Además, expertos remarcan que la salud no se mide únicamente en años vividos, sino también en cómo se transitan. Mantenerse activo, cuidar la mente y prestar atención a las señales del propio cuerpo son pasos decisivos para envejecer de forma plena y con bienestar.

Cuáles son las cinco cosas que pueden aumentar la longevidad

Realizar ejercicio de manera constante

Mantener el cuerpo en movimiento contribuye a mejorar la calidad de vida y prolongar la salud. El ejercicio regular ayuda a preservar la movilidad y reduce riesgos asociados al envejecimiento. Roger Fielding, director del Centro de Investigación sobre el Envejecimiento del USDA, resalta que no hace falta un gimnasio sofisticado: lo importante es la práctica en sí, ya que cualquier actividad física aporta beneficios medibles en la mortalidad.

Seguir una dieta balanceada

Consumir alimentos naturales, ricos en nutrientes y bajos en procesos industriales es esencial para prevenir enfermedades cardiovasculares y extender los años de vida. Una alimentación basada en frutas, verduras, antioxidantes y granos integrales genera un efecto protector en el organismo, según coinciden diversos especialistas.

Dormir al menos siete horas

El descanso nocturno cumple un rol vital en la regulación de hormonas y el control de los niveles de glucosa en sangre. Además, el sueño profundo ayuda al cerebro a eliminar toxinas acumuladas. Los expertos advierten que dormir un mínimo de siete horas ininterrumpidas fortalece el sistema inmune y se asocia directamente con una mayor esperanza de vida.

Mantener una mente optimista

El bienestar emocional es otro factor decisivo. Adoptar una actitud positiva, rodearse de afectos y reducir el estrés contribuyen al equilibrio físico y mental. El doctor Gary Small, especialista en envejecimiento, asegura que las personas optimistas no solo disfrutan de mejor ánimo, sino también de un estado físico más saludable.

Escuchar al propio cuerpo

No siempre es necesario recurrir a estudios complejos para evaluar la salud. Observar cómo impactan los cambios en el estilo de vida, si generan más energía, vitalidad o atención, es una forma práctica de medir el bienestar. William Mair, profesor en Harvard, remarca que el objetivo real no debe ser únicamente alargar los años, sino también vivirlos con calidad.

