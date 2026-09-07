Lautaro Martínez habló con Julián Álvarez por su conflicto con Atlético de Madrid: "No es fácil el momento"

El delantero contó que se comunicó con su compañero en la Selección argentina y dialogaron sobre la tensión entre la Araña y el Colchonero. "Espero que se ponga bien pronto", expresó.

El delantero Lautaro Martínez se refirió a la tensión entre su compañero de la Selección argentina Julián Álvarez y Atlético de Madrid , que se originó luego de que el atacante confirmara públicamente su intención de abandonar el Colchonero. La situación generó una catarata de insultos y silbidos de la hinchada contra el futbolista.

Martínez brindó una conferencia de prensa en la que destacó su relación con Álvarez y reconoció el delicado presente que atraviesa por el conflicto con Atlético de Madrid: "Hablé con él, le mandé un mensaje y le mostré mi apoyo. Más allá de que compartimos posición y peleamos por un lugar en la Selección, es un amigo. El momento que atravesó y está atravesando no es fácil, pero la decisión es de su club".

En tal sentido, le transmitió su apoyo al exdelantero de River y elogió su desempeño. "Le deseo lo mejor y espero que se ponga bien pronto y que siga demostrando lo que ha demostrado hasta ahora, que es uno de los mejores jugadores del mundo" , expresó.

Desde la previa del Mundial 2026, Álvarez viene buscando una salida de Atlético de Madrid, aunque hasta el momento la operación no se concretó. En este marco, el jugador fue silbado el sábado en su regreso al equipo después de ingresar en el segundo tiempo de la derrota 3-0 contra Athletic Bilbao.

Durante la semana, el presidente de Atlético Madrid, Enrique Cerezo , aseguró que rechazó dos ofertas por el delantero argentino, incluida una del Barcelona. Además, respaldó su continuidad y afirmó que el entrenador Diego Simeone mantiene su confianza en el jugador.

“Julián Álvarez tenía una oferta de un equipo español, a nosotros no nos interesaba venderlo porque es un jugador al que le tenemos muchísimo cariño y que es muy bueno. Nosotros, que queremos ganar todo, como todos los equipos, necesitamos de buenos jugadores”, explicó el dirigente en diálogo con Ciudad Magazine.

Cerezo confirmó además que el club rechazó dos propuestas por el delantero. Una de ellas fue presentada por el Barcelona. “Cuando recibimos la oferta del Barcelona le dijimos que no nos interesaba porque no le queremos vender a Julián Álvarez”, sostuvo.

El sorpresivo gesto de Julián Álvarez durante su eterno conflicto con Atlético de Madrid

El malestar que exhibió Julián Álvarez durante los últimos compromisos del Atlético de Madrid volvió a encender los rumores sobre su presente en la institución. Tras un par de temporadas luciendo la camiseta del conjunto madrileño, trascendió que la evidente cara de pocos amigos del atacante cordobés no obedecía a roces con sus compañeros ni a un desgaste con el cuerpo técnico, sino a la profunda frustración acumulada por la traba directiva a su salida hacia el Barcelona, una posibilidad que el delantero de la Selección argentina buscaba concretar en el último mercado.

Sin embargo, cuando la tensión parecía no dar tregua, un inesperado cambio de actitud del futbolista sorprendió a todos en la sesión fotográfica oficial de la temporada. Tras dos semanas seguidas sin ocultar su enojo, el cordobés reapareció en las imágenes institucionales luciendo una amplia sonrisa, una muestra de alivio y renovado compromiso que devolvió la paz al vestuario rojiblanco de cara a la competencia europea.