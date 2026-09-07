7 de septiembre de 2026 Inicio
En Vivo

El BCRA no compró dólares por tercera vez en el año y cortó una racha de 27 ruedas con saldo positivo

El Banco Central interrumpió su constancia para la compra de divisas, aunque eso no impidió que las reservas subieran u$s7 millones y se mantuvieran sobre los u$s50.000 millones.

Por
Banco Central de la República Argentina.

Banco Central de la República Argentina.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) interrumpió este lunes su racha de 27 ruedas comprando dólares, pero eso no impidió que las reservas subieran u$s7 millones y se mantuvieran sobre los u$s50.000 millones. El saldo acumulado de septiembre se mantuvo en u$s81 millones y el de 2026 quedó en u$s14.176 millones.

El dólar oficial y un arranque de septiembre a la baja.
Te puede interesar:

El dólar se mantuvo en los $1.530 mientras se espera el IPC de agosto

Es la tercera jornada cambiaria de 2026 durante la cual el BCRA no adquiere divisas estadounidenses y se da luego de varias ruedas con compras reducidas. Además, el promedio diario de compra de dólares decreció en comparación con meses anteriores.

El promedio diario de compra en septiembre quedó en u$s16 millones, menos de la mitad de los u$s38 millones de agosto y muy lejos de los u$s103 millones de julio, los u$s68 millones de junio y los u$s137 millones de mayo. La falta de compras confirmó una desaceleración que ya venía apareciendo en los primeros días del mes.

El volumen de las operaciones en el mercado cambiario este lunes 7 de septiembre de 2026

La ruptura de la racha sucedió ante un mercado que operó con apenas u$s300 millones de volumen, un nivel sensiblemente menor al de las ruedas previas. En ese contexto, el BCRA no logró absorber divisas y la señal volvió a ser débil para el flujo, aun cuando el stock de reservas brutas se sostuvo en niveles elevados.

A pesar de esta interrupción en las adquisiciones, las reservas internacionales brutas subieron u$s7 millones y cerraron en u$s50.733 millones. Así, el stock permaneció por encima de los u$s50.000 millones, aunque sin mostrar una mejora significativa frente a la rueda anterior.

Santiago Bausili, presidente del Banco Central.

Santiago Bausili, presidente del Banco Central.

También es importante recordar que fue feriado en Estados Unidos y las cotizaciones externas influyeron sobre la valuación del stock bruto, ya que el oro retrocedió 0,50% y habría restado cerca de u$s50 millones al valor contable de las tenencias del Central.

En sentido contrario, el dólar global cayó 0,30%, mientras que el euro subió 0,10%, la libra avanzó 0,20% y el yen se apreció 1,20%. El yuan, por su parte, no mostró cambios relevantes.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Con este nuevo sistema, los bancos pueden debitar cuotas en billeteras virtuales de créditos contraídos a partir del 31 de agosto.

Deudas: cómo funciona el nuevo sistema de débitos automáticos y cómo proteger la cuenta sueldo

El dólar oficial, sin sobresaltos durante la semana.

Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 6 de septiembre

El dólar cotiza arriba de los $1.500. 

Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 5 de septiembre

El dólar cotizó estable en el cierre de la primera semana de septiembre. 

El dólar se mantuvo arriba de los $1.500 y cerró la semana sin cambios

El vicepresidente del Banco Central, Vladimir Werning.

El Banco Central afirmó que la morosidad "ya llegó a su pico" y advirtió que no habrá "propuestas populistas"

El dólar oficial se mueve con calma en el inicio de septiembre.

El dólar cerró a la baja en el arranque de septiembre

Rating Cero

Solange Abraham duda en la recta final de Gran Hermano Generación Dorada.

A días de la final de Gran Hermano, Sol Abraham puso en duda su continuidad

Antonela Roccuzo se creó su cuenta en TikTok para meterse en el nicho de Booktok.
play

De qué tratan los libros que está leyendo Antonela Roccuzzo: romance, deporte, fantasía y la Biblia

Lionel Messi, en su último partido vistiendo la camiseta de la Selección.

Un reconocido actor de Hollywood sorprendió por su análisis del retiro de Lionel Messi de la Selección argentina

MIrtha Legrand y su hija, Marcela Tinayre. 

Marcela Tinayre rompió el silencio y reveló un dato sobre la salud de Mirtha Legrand

Tini Stoessel y Alejandro Stoessel.
play

El abogado de Alejandro Stoessel confirmó que "hace dos meses" que Tini y sus padres no se hablan

Stavros Floros exige 100 millones de dólares.

El participante de Survivor que perdió una pierna en un accidente demandó al reality

últimas noticias

Un joven  cruzó a contramano en moto y falleció al ser embestido por el tren. 

Tragedia en La Plata: un joven de 19 años fue atropellado por el tren al cruzar en moto con la barrera baja

Hace 20 minutos
Lionel Messi anunció su retiro hace una semana.

La AFA define los amistosos de la Selección y sueña con una despedida de Lionel Messi en el país

Hace 1 hora
Solange Abraham duda en la recta final de Gran Hermano Generación Dorada.

A días de la final de Gran Hermano, Sol Abraham puso en duda su continuidad

Hace 1 hora
play
Antonela Roccuzo se creó su cuenta en TikTok para meterse en el nicho de Booktok.

De qué tratan los libros que está leyendo Antonela Roccuzzo: romance, deporte, fantasía y la Biblia

Hace 1 hora
Itamar Ben Gvir es líder del partido ultraderechista Hogar Judío.

Malvinas: el funcionario israelí que respaldó a la Argentina propuso expulsar a casi dos millones de palestinos de Gaza

Hace 2 horas