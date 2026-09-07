El BCRA no compró dólares por tercera vez en el año y cortó una racha de 27 ruedas con saldo positivo El Banco Central interrumpió su constancia para la compra de divisas, aunque eso no impidió que las reservas subieran u$s7 millones y se mantuvieran sobre los u$s50.000 millones. Por Agregar C5N en









Banco Central de la República Argentina.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) interrumpió este lunes su racha de 27 ruedas comprando dólares, pero eso no impidió que las reservas subieran u$s7 millones y se mantuvieran sobre los u$s50.000 millones. El saldo acumulado de septiembre se mantuvo en u$s81 millones y el de 2026 quedó en u$s14.176 millones.

Es la tercera jornada cambiaria de 2026 durante la cual el BCRA no adquiere divisas estadounidenses y se da luego de varias ruedas con compras reducidas. Además, el promedio diario de compra de dólares decreció en comparación con meses anteriores.

El promedio diario de compra en septiembre quedó en u$s16 millones, menos de la mitad de los u$s38 millones de agosto y muy lejos de los u$s103 millones de julio, los u$s68 millones de junio y los u$s137 millones de mayo. La falta de compras confirmó una desaceleración que ya venía apareciendo en los primeros días del mes.

#DataBCRA | Encontrá la lista de #PrincipalesVariables en: https://t.co/Qev6HZIV4a#ReservasBCRA pic.twitter.com/PKlT1Upq6V — BCRA (@BancoCentral_AR) September 7, 2026 El volumen de las operaciones en el mercado cambiario este lunes 7 de septiembre de 2026 La ruptura de la racha sucedió ante un mercado que operó con apenas u$s300 millones de volumen, un nivel sensiblemente menor al de las ruedas previas. En ese contexto, el BCRA no logró absorber divisas y la señal volvió a ser débil para el flujo, aun cuando el stock de reservas brutas se sostuvo en niveles elevados.

A pesar de esta interrupción en las adquisiciones, las reservas internacionales brutas subieron u$s7 millones y cerraron en u$s50.733 millones. Así, el stock permaneció por encima de los u$s50.000 millones, aunque sin mostrar una mejora significativa frente a la rueda anterior.