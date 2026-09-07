El Gobierno anunció que denunciará a cinco petroleras por operar en Malvinas sin autorización argentina

La Oficina de Presidencia anunció que el Gobierno argentino presentó una denuncia penal contra cinco empresas petroleras extranjeras que operan en la Cuenca Malvinas Norte con licencias otorgadas por el Reino Unido, consideradas ilegales por la Ley 26.659.

El comunicado subraya que la medida busca proteger los recursos naturales y reafirmar la soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur. Además, el presidente Javier Milei instruyó priorizar en el Presupuesto 2027 la construcción de una Base Naval Integrada y proyectos estratégicos para reforzar la seguridad nacional.

De acuerdo al comunicado oficial, la acción apunta tanto a las compañías como a sus directivos y busca frenar la explotación de hidrocarburos en un territorio que Argentina reivindica como propio. "Todos los directores, gerentes, síndicos, miembros del consejo de vigilancia, administradores, mandatarios, representantes o autorizados que hayan participado de los hechos bajo investigación", indica el texto oficial.

La demanda será presentada en la Cámara Federal porteña por el canciller Pablo Quirno , con el patrocinio del procurador del Tesoro de la Nación, Sebastián Amerio . El escrito apunta directamente contra las compañías Navitas Petroleum Development & Production Ltd. , Navitas Petroleum Atlantic United , Navitas Petroleum LP , JHI Associates Inc. y Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd. , señaladas por operar en la Cuenca Malvinas Norte.

Según el comunicado oficial, tres de esas firmas —Navitas Petroleum Development & Production Ltd., Navitas Petroleum Atlantic United y JHI Associates Inc.— habrían recibido permisos del Reino Unido para explorar y extraer hidrocarburo s bajo el proyecto Sea Lion , lo que para la Casa Rosada constituye una violación de la normativa argentina sobre recursos naturales en torno a las Islas Malvinas.

El Gobierno refuerza la defensa de la soberanía

El Gobierno argentino anunció que continuará con acciones legales y administrativas contra empresas extranjeras que operan en la Cuenca Malvinas Norte sin autorización nacional. El comunicado oficial estuvo acompañado además por una instrucción presidencial dirigida al ministro de Economía, Luis Caputo, para que el Presupuesto 2027 priorice la construcción de una Base Naval Integrada y proyectos estratégicos vinculados con la seguridad nacional.

La iniciativa, que deberá ingresar al Congreso el 15 de septiembre, busca reforzar las capacidades del Estado argentino para proteger sus recursos naturales y garantizar la defensa de los intereses soberanos en el Atlántico Sur.

La ofensiva se suma a la decisión anunciada días atrás de abrir procedimientos sancionatorios contra 45 personas y empresas vinculadas a la exploración y explotación de hidrocarburos en Malvinas. Desde la administración libertaria remarcaron que las islas y los espacios marítimos circundantes “son argentinos, por historia y por derecho”, y advirtieron que la ocupación británica ha profundizado su accionar con el avance del proyecto Sea Lion, descubierto en 2010 y conducido por Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration, que apunta a convertirse en el primer yacimiento de crudo en aguas próximas al archipiélago.