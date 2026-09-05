Histórico triunfo de Francisco Cerúndolo: dio vuelta un partido increíble ante Taylor Fritz y se metió en los octavos de final del US Open El argentino (25º) logró una remontada épica ante el estadounidense, 10º del mundo, en el estadio Artur Ashe y se impuso por 3-6, 4-6, 6-3, 6-4 y 6-4 para pasar a la segunda semana del Grand Slam neoyorquino por primera vez en su carrera. Ahora, se medirá ante el belga Alexander Blockx. Por Agregar C5N en









La emoción del argentino que dio vuelta un partido increíble.

El tenista argentino Francisco Cerúndolo (25º del mundo) concretó una de las victorias más importantes de su carrera profesional en el cemento de Flushing Meadows: venció al local y top ten, Taylor Fritz, imponiéndose por 3-6, 4-6, 6-3, 6-4 y 6-4 en el imponente estadio Arthur Ashe para pasar por primera vez a los octavos de final del US Open. De esta manera, son dos los compatriotas, junto a Tomás Etcheverry, que estarán presentes en la segunda semana del Grand Slam de Nueva York.

¡FRANCISCO CERÚNDOLO ESTÁ EN LOS OCTAVOS DE FINAL DEL US OPEN!



3-6, 4-6, 6-3, 6-4 y 6-4 a Fritz en más de tres horas y media de partido.



Mirá el #USOpen en el Plan Premium de Disney Plus. pic.twitter.com/2M66Dq7hzf — ESPN Tenis (@ESPNtenis) September 5, 2026 En un duelo cargado de dramatismo que se extendió por tres horas y 40 minutos, el tenista porteño de 28 años revirtió un inicio sumamente adverso frente al local. El comienzo del partido se presentó sumamente complejo para el pupilo del chileno Nicolás Massú, quien cometió numerosos errores no forzados y se vio rápidamente superado por la solvencia de Fritz, finalista del certamen en 2024.

Tras ceder el primer set por 6-3, las imprecisiones continuaron, permitiendo que el estadounidense tomara una clara ventaja de 4-1 con su servicio. A pesar de los intentos del argentino por emparejar las acciones, Fritz cerró el parcial por 6-4 y dejó a Cerúndolo al borde de la eliminación frente a un público neoyorquino que apoyaba masivamente a su jugador estrella.

Sin embargo, la reacción del argentino comenzó a edificarse a partir del tercer parcial. Cerúndolo recuperó su juego y la precisión con sus golpes, logrando reponerse de un quiebre inicial para adueñarse del set por 6-3. La gran muestra de carácter y el punto de inflexión absoluto del encuentro se produjo en el cuarto capítulo: cuando sacaba 3-4 abajo y se encontraba 0-40, Francisco levantó tres puntos de quiebre consecutivos ganando seis puntos seguidos. Inmediatamente después, quebró el saque de Fritz a puras "bombas" de drive y encadenó una remontada fantástica tras quedarse con los dos últimos sets por 6-4.

"Vamos por más".



La palabra de Fran Cerúndolo tras meterse en octavos.



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“No sé cómo salí de esa situación en el partido. Él estaba jugando mucho mejor que yo, no me sentía cómodo para nada”, admitió con humildad el tenista argentino al finalizar el partido. Con este triunfo monumental, el mejor argentino del ranking ATP (25°) no solo cortó con su irregularidad previa en la gira norteamericana, sino que además se sumó a Tomás Etcheverry en la segunda semana de competencia, logrando una marca para el tenis nacional que no se conseguía desde la edición 2017 (Diego Schwartzman y Juan Martín Del Potro). Ya con el cuadro definido, el siguiente desafío del argentino en busca de clasificar a sus primeros cuartos de final en un Grand Slam será el joven belga Alexander Blockx (34° del ranking), quien viene de dar la sorpresa al derrotar al italiano Flavio Cobolli. El argentino venció al número 10 del mundo, finalista del US Open 2024 y uno de los favoritos del público estadounidense. Mirá el resumen de la histórica victoria de Fran Cerúndolo ante Taylor Fritz en el US Open