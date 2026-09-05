5 de septiembre de 2026 Inicio
En Vivo

Histórico triunfo de Francisco Cerúndolo: dio vuelta un partido increíble ante Taylor Fritz y se metió en los octavos de final del US Open

El argentino (25º) logró una remontada épica ante el estadounidense, 10º del mundo, en el estadio Artur Ashe y se impuso por 3-6, 4-6, 6-3, 6-4 y 6-4 para pasar a la segunda semana del Grand Slam neoyorquino por primera vez en su carrera. Ahora, se medirá ante el belga Alexander Blockx.

Por
La emoción del argentino que dio vuelta un partido increíble.

La emoción del argentino que dio vuelta un partido increíble.

Cerúndolo sigue vivo en el US Open, quedándose con un triunfo épico en Nueva York. 
Te puede interesar:

Cerúndolo le ganó al alemán Struff en cinco sets y se metió en tercera ronda del US Open

En un duelo cargado de dramatismo que se extendió por tres horas y 40 minutos, el tenista porteño de 28 años revirtió un inicio sumamente adverso frente al local. El comienzo del partido se presentó sumamente complejo para el pupilo del chileno Nicolás Massú, quien cometió numerosos errores no forzados y se vio rápidamente superado por la solvencia de Fritz, finalista del certamen en 2024.

Tras ceder el primer set por 6-3, las imprecisiones continuaron, permitiendo que el estadounidense tomara una clara ventaja de 4-1 con su servicio. A pesar de los intentos del argentino por emparejar las acciones, Fritz cerró el parcial por 6-4 y dejó a Cerúndolo al borde de la eliminación frente a un público neoyorquino que apoyaba masivamente a su jugador estrella.

Sin embargo, la reacción del argentino comenzó a edificarse a partir del tercer parcial. Cerúndolo recuperó su juego y la precisión con sus golpes, logrando reponerse de un quiebre inicial para adueñarse del set por 6-3. La gran muestra de carácter y el punto de inflexión absoluto del encuentro se produjo en el cuarto capítulo: cuando sacaba 3-4 abajo y se encontraba 0-40, Francisco levantó tres puntos de quiebre consecutivos ganando seis puntos seguidos. Inmediatamente después, quebró el saque de Fritz a puras "bombas" de drive y encadenó una remontada fantástica tras quedarse con los dos últimos sets por 6-4.

“No sé cómo salí de esa situación en el partido. Él estaba jugando mucho mejor que yo, no me sentía cómodo para nada”, admitió con humildad el tenista argentino al finalizar el partido. Con este triunfo monumental, el mejor argentino del ranking ATP (25°) no solo cortó con su irregularidad previa en la gira norteamericana, sino que además se sumó a Tomás Etcheverry en la segunda semana de competencia, logrando una marca para el tenis nacional que no se conseguía desde la edición 2017 (Diego Schwartzman y Juan Martín Del Potro).

Ya con el cuadro definido, el siguiente desafío del argentino en busca de clasificar a sus primeros cuartos de final en un Grand Slam será el joven belga Alexander Blockx (34° del ranking), quien viene de dar la sorpresa al derrotar al italiano Flavio Cobolli.

El argentino venció al número 10 del mundo, finalista del US Open 2024 y uno de los favoritos del público estadounidense.

El argentino venció al número 10 del mundo, finalista del US Open 2024 y uno de los favoritos del público estadounidense.

Mirá el resumen de la histórica victoria de Fran Cerúndolo ante Taylor Fritz en el US Open

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El platense de 25 años alcanzó la mejor actuación en un US Open de su carrera.

Triunfazo de Etcheverry: venció a Navone y se metió en los octavos de final del US Open

El argentino avanzó a la segunda ronda. 

¡Otra coronación de gloria! Histórico triunfo de Navone: eliminó a Djokovic del US Open en cinco sets

US Open 2026: quiénes juegan

Un US Open inusual: la baja del N°1, la vuelta de Alcaraz y el regreso de una leyenda

El apertura Santiago Carreras fue una de las grandes figuras del equipo argentino.

Los Pumas y un empate agridulce: igualaron 28-28 con Australia en la revancha en Mendoza

El apertura Santiago Carreras con la remera en homenaje a Federico Aramburú y el pedido de justicia.

"Justicia por Fede": Los Pumas se sumaron al reclamo a cuatro años del asesinato de Aramburú

Boca piensa en su próximo encuentro. 

Cuándo vuelve a jugar Boca tras el empate ante Gimnasia de Mendoza

Rating Cero

Cris Morena recordó a Romina Yan en la fecha de su nacimiento con un emotivo video y fotos inéditas.

"Mi guía, mi faro y mi luz": el homenaje de Cris Morena a Romina Yan el día en que hubiera cumplido 52 años

Un forense londinense concluyó que el relleno inyectado durante el tratamiento estético fue mortal.

Conmoción mundial: un influencer murió tras someterse a un alargamiento de pene

Alberto Cormillot, duramente cuestionado.

El inesperado ataque de una actriz contra Alberto Cormillot: "Lo detesto, es horrible"

El actor y modelo tenía una destacada trayectoria en el ámbito de la publicidad.

Conmoción en el espectáculo: murió el actor y modelo Cristian Belec

Daniela Celis y una confesión inusual.

Daniela Celis sorprendió al revelar cómo es su vida sexual tras ser mamá: "No me saco la tanga nunca más"

El creador de contenido compartió su experiencia en redes sociales y rápidamente despertó la curiosidad de sus seguidores.

Este chef se volvió viral y ahora afronta un cambio clave con su seguidores: su historia

últimas noticias

El apertura Santiago Carreras fue una de las grandes figuras del equipo argentino.

Los Pumas y un empate agridulce: igualaron 28-28 con Australia en la revancha en Mendoza

Hace 9 minutos
Según el secretario del Tesoro de Estados Unidos, el precio del petróleo podría desplomarse ante un eventual cese del conflicto en Medio Oriente.

Scott Bessent anticipó una fuerte baja del petróleo cuando termine la guerra con Irán

Hace 18 minutos
El apertura Santiago Carreras con la remera en homenaje a Federico Aramburú y el pedido de justicia.

"Justicia por Fede": Los Pumas se sumaron al reclamo a cuatro años del asesinato de Aramburú

Hace 23 minutos
Cris Morena recordó a Romina Yan en la fecha de su nacimiento con un emotivo video y fotos inéditas.

"Mi guía, mi faro y mi luz": el homenaje de Cris Morena a Romina Yan el día en que hubiera cumplido 52 años

Hace 34 minutos
Un forense londinense concluyó que el relleno inyectado durante el tratamiento estético fue mortal.

Conmoción mundial: un influencer murió tras someterse a un alargamiento de pene

Hace 1 hora