Triunfazo de Tomás Etcheverry: venció a Mariano Navone y se metió en los octavos de final del US Open El tenista platense, nº32 del ranking mundial, hizo pesar su jerarquía y superó por 6-4, 6-4 y 6-3 a su compatriota para meterse entre los 16 mejores del Grand Slam neoyorquino. Es el primer argentino en alcanzar esta instancia desde Diego Schwartzman en 2021. Por Agregar C5N en









El platense de 25 años alcanzó la mejor actuación en un US Open de su carrera.

El tenista Tomás Etcheverry (32°) se impuso con contundencia frente a su compatriota y amigo Mariano Navone (49°) por 6-4, 6-4 y 6-3 y pasó por primera vez en su carrera a los octavos de final del US Open. El platense demostró un excelente nivel de juego, logró cerrar el partido en sets corridos y cortó una sequía de cinco años para el tenis nacional al convertirse en el primer argentino en alcanzar los octavos de final del US Open desde Diego Schwartzman en la edición de 2021.

En un vibrante duelo argentino disputado en la cancha 11 de Flushing Meadows y tras una intensa batalla que se extendió por más de dos horas y cuarto Tomy avanzó a la segunda semana del prestigioso certamen neoyorquino por primera vez en su carrera, donde jugará con el tenista local Alex Michelsen.

El Retu no dejó dudas y se metió en los octavos de final del US Open. AP El desarrollo del encuentro mostró una enorme paridad, pero Etcheverry estuvo sumamente preciso y firme para marcar la diferencia en los momentos de mayor tensión. Durante el set inicial, ambos sostuvieron sus servicios con solidez hasta que, en el décimo juego, el platense arriesgó más y logró un quiebre clave para sellar el 6-4. En la segunda manga, Navone reaccionó y quebró primero para ponerse en ventaja, pero Etcheverry recuperó el quiebre de inmediato y volvió a castigar en el décimo juego para repetir el 6-4. Finalmente, en el tercer parcial, el nacido en City Bell desgastó físicamente a su oponente, consiguió el quiebre decisivo en el noveno game y cerró el triunfo con su saque ganando el juego en cero.

Tras la victoria, el tenista platense expresó su profunda emoción y dejó en claro la motivación personal que lo impulsa en este torneo. "Nunca es fácil jugar con un amigo. Gané muchos puntos importantes con el saque y además sabía que quizás iba a estar físicamente mejor por los partidos que él había jugado", señaló Etcheverry, quien admitió haberse reencontrado con su tenis tras venir de varias derrotas. El momento más conmovedor de sus declaraciones llegó al dedicarle el triunfo a su familia: "Me motiva que esté mi papá, que está atravesando una situación complicada. Estoy jugando para él".

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El cruce enfrentó a dos jugadores que venían realizando un gran papel en el cemento estadounidense. Navone llegó a esta tercera ronda con el envión anímico de haber completado la mejor semana de su carrera, tras dar el gran impacto en su debut venciendo a Novak Djokovic y posteriormente eliminar al ex-top ten Matteo Berrettini. Por su parte, Etcheverry accedió a este compromiso tras derrotar con solidez en las rondas previas al checo Vit Kopriva y al británico Jacob Fearnley. Este histórico enfrentamiento significó el primer partido oficial entre ambos dentro del circuito mayor de la ATP, ya que los únicos dos antecedentes previos correspondían a un torneo de nivel menor en Buenos Aires en 2019 y al Challenger de Montevideo en 2022, ambos resueltos también a favor de Etcheverry. Consagrado ya entre los 16 mejores del US Open, el tenista argentino enfrentará en octavos de final, al estadounidense Alex Michelsen, quien derrotó al español Daniel Mérida en set corridos. ¡Etcheverry encuentra la llave para la cuarta ronda! pic.twitter.com/Oi8AnsWJ5M — US Open Tennis (@usopen) September 5, 2026