Marcela Tinayre rompió el silencio y reveló un dato sobre la salud de Mirtha Legrand La conductora se refirió a la internación de su madre en el sanatorio Mater Dei y explicó que está atravesando estudios de control por una bronquitis. Con humor, destacó que el cuadro se agravó por el espíritu activo que caracteriza a la diva de los almuerzos. Agregar C5N en









MIrtha Legrand y su hija, Marcela Tinayre.

Marcela Tinayre rompió el silencio y se refirió a la salud de la diva de los almuerzos que permanece internada en el sanatorio Mater Dei para realizarse estudios de control por una bronquitis. La conductora llevó tranquilidad al asegurar que Mirtha Legrand "está re bien” y que el cuadro el cuadro que atraviesa no reviste gravedad.

El parte médico oficial respalda esa versión y Tinayre que, con humor, atribuyó el malestar al frío nocturno y al espíritu activo de su madre. "Ella está re bien. Le pasa por salidora y hace frío por las noches", reveló.

Este lunes, se conoció el parte médico oficial sobre la internación de Mirtha Legrand, difundido por el sanatorio que precisó que la diva pasó a una sala común “para completar estudios y continuar con el tratamiento indicado”. Además, la institución transmitió el agradecimiento de la familia por las muestras de afecto y respeto recibidas durante estos días.

A su vez, desde el sanatorio llevaron tranquilidad a sus familiares y allegados al informar que “de no mediar cambios” el próximo parte médico será el día miércoles y que su ingreso fue parte de una medida de prevención.

Internaron a Mirtha Legrand: qué le pasó y por qué se ausentó de la grabación de su programa La conductora permanece internada en el Sanatorio Mater Dei luego de que un fuerte cuadro gripal derivara en bronquitis, por lo que los médicos decidieron mantenerla bajo observación y reforzar los controles. La conductora había suspendido la grabación de La noche de Mirtha como medida preventiva ante los primeros síntomas.