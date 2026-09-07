Marcela Tinayre rompió el silencio y reveló un dato sobre la salud de Mirtha Legrand

Marcela Tinayre rompió el silencio y se refirió a la salud de la diva de los almuerzos que permanece internada en el sanatorio Mater Dei para realizarse estudios de control por una bronquitis. La conductora llevó tranquilidad al asegurar que Mirtha Legrand "está re bien” y que el cuadro el cuadro que atraviesa no reviste gravedad.
El parte médico oficial respalda esa versión y Tinayre que, con humor, atribuyó el malestar al frío nocturno y al espíritu activo de su madre. "Ella está re bien. Le pasa por salidora y hace frío por las noches", reveló.
Este lunes, se conoció el parte médico oficial sobre la internación de Mirtha Legrand, difundido por el sanatorio que precisó que la diva pasó a una sala común “para completar estudios y continuar con el tratamiento indicado”. Además, la institución transmitió el agradecimiento de la familia por las muestras de afecto y respeto recibidas durante estos días.
A su vez, desde el sanatorio llevaron tranquilidad a sus familiares y allegados al informar que “de no mediar cambios” el próximo parte médico será el día miércoles y que su ingreso fue parte de una medida de prevención.
Internaron a Mirtha Legrand: qué le pasó y por qué se ausentó de la grabación de su programa
La conductora permanece internada en el Sanatorio Mater Dei luego de que un fuerte cuadro gripal derivara en bronquitis, por lo que los médicos decidieron mantenerla bajo observación y reforzar los controles. La conductora había suspendido la grabación de La noche de Mirtha como medida preventiva ante los primeros síntomas.
Según revelaron desde su entorno, Mirtha se encuentra "de buen ánimo y en sala común", y su internación tuvo carácter preventivo para mantenerla bajo supervisión médica. La diva había recibido inicialmente la indicación de realizar reposo absoluto en su domicilio, aunque el cuadro respiratorio llevó posteriormente a los médicos a disponer su internación.