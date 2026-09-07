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Internaron a Mirtha Legrand: qué le pasó y por qué se ausentó de la grabación de su programa

La conductora debió ser ingresada en una clínica de la Ciudad de Buenos Aires luego de que presentara un cuadro gripal que se habría agravado. Aclararon que se trata de una medida "preventiva" para mantenerla más controlada y monitoreada.

Mirtha Legrand permanece internada en una sala común.

Mirtha Legrand permanece internada en una sala común.

Mirtha Legrand permanece internada en el Sanatorio Mater Dei luego de que un fuerte cuadro gripal derivara en bronquitis, por lo que los médicos decidieron mantenerla bajo observación y reforzar los controles. La conductora había suspendido la grabación de La noche de Mirtha como medida preventiva ante los primeros síntomas.

Alejandro Lernes estuvo en la mesa de Mirtha Legrand y defendió la gestión libertaria. 
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La periodista Maru Leone informó que logró comunicarse con personas cercanas a la conductora y llevó tranquilidad sobre su estado de salud. Según explicó la comunicadora, Mirtha se encuentra "de buen ánimo y en sala común", mientras que Analía Franchín confirmó que la internación tuvo carácter preventivo para mantenerla bajo supervisión médica.

La panelista de A la Barbarossa, aclaró que Mirtha atraviesa una bronquitis y está bajo observación para seguir de cerca su evolución. La diva había recibido inicialmente la indicación de realizar reposo absoluto en su domicilio, aunque el cuadro respiratorio llevó posteriormente a los médicos a disponer su internación.

Mirtha Legrand está internada en el Sanatorio Mater Dei.

Mirtha Legrand está internada en el Sanatorio Mater Dei.

La preocupación por la salud de la Chiqui comenzó días atrás, cuando no pudo participar de la última grabación de su ciclo y Juana Viale ocupó su lugar como anfitriona del ciclo. En esa oportunidad, su nieta explicó que Mirtha estaba engripada, medicada y en recuperación, y pidió tranquilidad a los espectadores.

Mirtha Legrand: el nuevo parte médico confirmó qué tiene y cómo continúa

El Sanatorio Mater Dei difundió este lunes un parte médico oficial sobre la salud de Mirtha Legrand, quien ingresó durante la mañana a la institución. El documento precisó que la conductora presenta un cuadro respiratorio bronquial y que permanecerá internada en una habitación común.

El parte médico de Mirtha Legrand.

El parte médico de Mirtha Legrand.

De acuerdo con el comunicado, la conductora continuará en el centro de salud para completar estudios y seguir con el tratamiento médico correspondiente. La institución también informó que, si no se producen cambios, emitirá un nuevo parte sobre su evolución durante el próximo miércoles.

La familia de Mirtha, en tanto, agradeció las muestras de afecto y respeto recibidas durante la internación. De esta manera, el comunicado oficial aporta una actualización sobre el cuadro que había provocado su ausencia de la grabación de La Noche de Mirtha.

Mirtha Legrand recordó sus comienzos y los comparó con la situación que vive Tini Stoessel

El conflicto económico entre Tini Stoessel y su papá, Alejandro, llegó a la mesa de Mirtha Legrand y abrió una conversación sobre el manejo del dinero durante los primeros años de una carrera artística. En ese contexto, Sebastián "Pampito" Perello Aciar trazó un paralelismo entre ambas figuras.

"Mirtha tiene historia similar a la de Tini, trabajó siendo menor", planteó el periodista durante la emisión. La conductora, sin embargo, relativizó la comparación y recordó que comenzó a trabajar junto a su hermana Silvia cuando ambas tenían 13 años, en 1940, en distintas producciones cinematográficas.

Las gemelas participaron de películas como Hay que educar a Niní, protagonizada por Niní Marshall, y Los martes de orquídeas, que Mirtha recordó especialmente durante la conversación. "Yo estudiaba el libreto y no me daba cuenta", respondió ante la comparación, y destacó lo agradable que había sido aquella experiencia.

La conversación también derivó en una pregunta sobre quién manejaba sus ingresos cuando era menor de edad. Mirtha confirmó que su madre estaba a cargo de su carrera y reveló que por Los martes de orquídeas cobró mil pesos, una suma que en aquel momento le pareció "una barbaridad".

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