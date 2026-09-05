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Luto en la música argentina: murió un integrante histórico de Los Palmeras

La banda de cumbia santafesina compartió la noticia en redes sociales: "Gracias por tantos momentos compartidos y toda tu música". Hasta el momento se desconocen las causas del fallecimiento.

Se trata de Ricardo “Oveja” Stec

Se trata de Ricardo “Oveja” Stec, fue miembro de la banda durante un corto período de tiempo entre los 80 y 90. 

Redes sociales

La banda santafesina de cumbia "Los Palmeras" despidió en redes sociales a Ricardo “Oveja” Stec, integrante del grupo entre 1988 y 1992. En redes sociales compartieron un video de varias presentaciones frente al público donde se lo ve cantar y disfrutar de la música.

Las cantantes y un guiño que no pasó desapercibido.
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En las redes oficiales del grupo despidieron a "Oveja" con un cálido mensaje: "Hoy nos toca despedir a otro de nuestros históricos miembros. Gracias por tantos momentos compartidos y toda tu música. Que en paz descanses querido amigo. Te saludan hoy y siempre tus amigos Los Palmeras".

Ricardo “Oveja” Stec fue miembro del grupo durante su expansión, era percusionista y participó de grandes éxitos como Loquito por ti, publicado en 1988; Sus amigos, de 1989; Rumor de cumbia y Chiquita pero buena, lanzados en 1990; y Boquita azucarada, editado en 1991.

El posteo en redes sociales juntó miles de "Me gusta" y comentarios de fanáticos que despidieron al músico, algunos de ellos comentaron mensajes como "un grande el oveja, que dios lo acompañe siempre en la gloria y al ritmo de los palmeras, que en paz descanse un beso al cielo", entre ellos el de su nieto: "Te amo abuelo besos al cielo".

Cacho Deicas anunció su despedida definitiva de Los Palmeras: "Les presento este nuevo camino..."

El cantante Rubén Héctor "Cacho" Deicas anunció su despedida definitiva del grupo de cumbia santafesina Los Palmeras y terminó con el misterio alrededor de un potencial reencuentro con sus ya excompañeros, con quienes compartió los escenarios de miles de shows desde 1978 hasta el fuerte conflicto que los separó para siempre.

A través de su cuenta de Instagram, Cacho compartió un sorpresivo video que musicalizó con Tan Bella y Tan Presumida de Los Palmeras. Junto con este, escribió: "Amigos, les presento el logo que va a acompañar este nuevo camino que empezará muy pronto y donde espero poder contar con el apoyo de todos ustedes. ¡En breve habrá novedades!".

Este posteo recibió casi 15 mil me gustas y superó los mil comentarios, entre los que se destacaron varios artistas del género y diferentes mensajes de apoyo para el ya exlíder del histórico grupo de cumbia santafesina. Al mismo tiempo, ninguno de sus excompañeros se manifestó públicamente al respecto de esta situación.

Luego, Cacho directamente confirmó su primer show: "Para aquellos que no les gusta esperar, sábado 29 de noviembre, Teatro Gran Rex, ¡nos estaremos encontrando para seguir disfrutando de nuestra música juntos! ¡Próximamente entradas a la venta!". De esta manera, a sus 73 años, el exlíder de Los Palmeras decidió reinventarse para seguir más vigente que nunca.

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