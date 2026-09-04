4 de septiembre de 2026 Inicio
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La Casa Blanca lanzó una plataforma "Arcade" con videojuegos para la detención de inmigrantes y construcción de muros

La administración de Donald Trump creó una sitio web donde los usuarios suman puntos deportando personas y poniendo obstáculos en la frontera con México, y lo calificaron como "cultura de la diversión y el éxito".

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El gobierno de Trump utiliza juegos en línea para promover su agenda migratoria.

El gobierno de Trump utiliza juegos en línea para promover su agenda migratoria.

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La administración de Donald Trump creó una videojuego estilo Arcade en el portal oficial de la Casa Blanca, entre los títulos se puede elegir Río Run, donde los jugadores patrullan el Río Grande, una frontera natural entre Estados Unidos y México, y capturan inmigrantes y visten a los detenidos con uniformes naranjas.

El vocero del primer ministro se refirió a la situación de las Islas Malvinas. 
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En Build The Wall, hay un desafío para apilar ladrillos ante un supuesto asesino zombi en la fronte sur del país del norte. En el mismo sitio hay otras propuestas interactivas sobre temas económicos y patrióticos, como volar un águila calva y acumular dinero para cuentas financieras familiares.

La iniciativa fue calificada como "una cultura de diversión y éxito" por uno de los funcionarios del mandatario estadounidense. Esta estrategia comunicacional generó fuertes críticas entre los opositores por usar los sitios gubernamentales para difundir contenidos racistas y ofensivos.

“El sitio web es informativo de muchas maneras, pero también es un vehículo para difundir nuestro mensaje, y podemos utilizarlo como un arma de una forma que ninguna otra administración ha logrado hacer”, destacó un funcionario de Trump a CNN.

Videojuego inspirado en los años 90

Con una estética visual que replica los juegos de los años 90 como Sega, Nintendo y PlayStation, el gobierno de Donald Trump creó una plataforma de juegos sobre la agenda política y económica de Estados Unidos en videojuegos de 8 bits. "Este es un esfuerzo para resaltar aún más el contraste entre una cultura de diversión y éxito, y la oscura visión socialista que los demócratas tienen para Estados Unidos”, argumentaron desde la Casa Blanca sobre esta nueva pieza de la comunicación 2.0 de Trump.

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