La Casa Blanca lanzó una plataforma "Arcade" con videojuegos para la detención de inmigrantes y construcción de muros La administración de Donald Trump creó una sitio web donde los usuarios suman puntos deportando personas y poniendo obstáculos en la frontera con México, y lo calificaron como "cultura de la diversión y el éxito". Por Agregar C5N en









El gobierno de Trump utiliza juegos en línea para promover su agenda migratoria. Redes sociales

La administración de Donald Trump creó una videojuego estilo Arcade en el portal oficial de la Casa Blanca, entre los títulos se puede elegir Río Run, donde los jugadores patrullan el Río Grande, una frontera natural entre Estados Unidos y México, y capturan inmigrantes y visten a los detenidos con uniformes naranjas.

En Build The Wall, hay un desafío para apilar ladrillos ante un supuesto asesino zombi en la fronte sur del país del norte. En el mismo sitio hay otras propuestas interactivas sobre temas económicos y patrióticos, como volar un águila calva y acumular dinero para cuentas financieras familiares.

La iniciativa fue calificada como "una cultura de diversión y éxito" por uno de los funcionarios del mandatario estadounidense. Esta estrategia comunicacional generó fuertes críticas entre los opositores por usar los sitios gubernamentales para difundir contenidos racistas y ofensivos.

“El sitio web es informativo de muchas maneras, pero también es un vehículo para difundir nuestro mensaje, y podemos utilizarlo como un arma de una forma que ninguna otra administración ha logrado hacer”, destacó un funcionario de Trump a CNN.